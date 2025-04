Gran Premio de Arabia Saudita: Inteligencia artificial predice al ganador

La Fórmula Uno no para; este fin de semana se realizará la quinta fecha de la temporada 2025, por lo que los pilotos se trasladarán al circuito de Jeddah, el cual será escenario de una dura lucha por la bandera a cuadros.

El último piloto en conquistar este circuito callejero fue Max Verstappen, acompañado por Checo Pérez en el segundo puesto y Charles Leclerc en el tercer lugar.

Si no quieres esperar para saber quién ganará una nueva edición de esta carrera te recomendamos seguir leyendo y así sepas cuál es el pronóstico que la inteligencia artificial nos dio en torno al Gran Premio de Arabia Saudita.

Red Bull have won 75% of all Saudi Arabian Grands Prix #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/zZkXurnccT