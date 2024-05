Ex profesor rural de Veracruz ingiere gasolina y amaga con inmolarse en Xalapa; es trasladado a hospital

Ante el nulo interés y malos tratos que ha recibido del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, el profesor jubilado por invalidez, Juan Moctezuma López, ingirió gasolina y advirtió con inmolarse.

El ex profesor rural veracruzano pide el pago del seguro institucional que le corresponde por derecho y se le adeuda desde 2014. Dijo haber confiado en recibir una respuesta positiva por parte de Gobierno del Estado, con Cuitláhuac García, pero "me he dado cuenta de que este gobierno no escucha ni le interesa las necesidades del pueblo".

El profesor fue rodeado por policías, sin que en un primer momento el Gobierno de Veracruz enviara a personal de Política Regional para atender su caso; el ex profesor se había visto deprimido, pero firme en la demanda de sus derechos.

"Parece que sólo quieren ver morir a un hombre y no resolver nada', reclamó una persona ante la presencia de policías y reporteros.

"Mañana será un día bastante fuerte si no obtengo solución", fue lo que dijo el día de ayer Juan Moctezuma López, docente jubilado por invalidez quien en reiteradas ocasiones ha protestado por el adeudo de su seguro institucional.

El día de hoy acudió a la Plaza Lerdo del centro de Xalapa con una nueva consigna: "Era mi derecho y necesidad, en 10 años sólo recibí promesas y mentiras...Hoy, dejará de verme la cara, gracias por ignorarme".

Acto seguido, tomó una garrafa con gasolina, de la cual ingirió tres tragos, extrayendo también un encendedor, amenazando con inmolarse.

Autoridades de Gobierno del Estado de Veracruz entonces ya se acercaron para quitarle el recipiente e intentar dialogar con el docente, argumentando que el monto correspondiente a su pago ya está presupuestado para el presente mes de mayo.

Juan Moctezuma, sin embargo, se negó a aceptar más promesas, diciendo que la única solución es que le entreguen el cheque con su pago al momento.

"Espero que el adeudo que tuvieron conmigo sirva para dárselo a quien sí lo necesite. Hoy termina todo", expresó el docente, quien accedió a las 12:20 horas a esperar a las autoridades para otorgarle solución por una hora más.

Afirmó, de lo contrario, que se mantendrá firme en llevar a cabo su última protesta. "Si no lo hice aquí, lo haré en algún otro lugar público". El afectado se negó a recibir atención de paramédicos.

"No me dejaron otra opción, estoy desesperado. Dije que esto era una sorpresa, y seguirá siendo sorpresa que lo voy a hacer, aunque me hayan quitado el elemento básico (la gasolina); si no es aquí, será en un lugar público. Ya están las causas de por qué tomé esta decisión", dijo tras ser cuestionado sobre los motivos que lo llevaron a tal medida.

El docente fue brevemente atendido tras presentar malestares por el líquido ingerido; fue posteriormente conducido a Palacio de Gobierno, pero se negó a ingresar tras no permitírselo el acceso a los representantes de los medios de comunicación.

Poco antes de la 1: 30 de la tarde, una ambulancia lo trasladó al Hospital Civil de Xalapa, para atender el posible daño por la ingesta de gasolina. La causa de su protesta sigue hasta este momento sin ser atendida.

El ex profesor escribió en su cartulina una carta en su cartulina de protesta, que las autoridades al parecer se llevaron.

Ha trascendido extraoficialmente que el escrito pudo ser dirigido a su familia, ante los malos tratos que ha recibido de los últimos 3 gobiernos de Veracruz, incluyendo el de Cuitláhuac Jiménez y el de Miguel Ángel Yunes Linares, que presume de ser diferente...