Escoliosis no deja a Dana vivir una vida normal; así la ayudarán

Dana, una joven de 13 años originaria de Xalapa, será sometida a una cirugía gratuita el próximo 10 de diciembre para tratar una deformidad severa en su columna.

La operación, que tiene un costo estimado de hasta un millón y medio de pesos, será realizada en un hospital de la Ciudad de México gracias al apoyo de la fundación Enderezando Curvas.

La escoliosis idiopática, padecimiento que afecta a miles de personas en México, provoca una curvatura anormal en la columna en forma de "S" o "C". Si no se trata a tiempo, esta condición puede comprometer órganos vitales como el corazón y los pulmones.

Ayuda para Dana

Dana relató cómo descubrió su condición y lo difícil que ha sido para ella y su familia encontrar ayuda:

"Mi mamá vio que tenía como salidito el omóplato de un brazo y fuimos al doctor. Me hicieron una radiografía y nos dimos cuenta de que tenía un problema en la columna. Me espanté porque no sabía qué había pasado y me preocupé por lo que íbamos a pasar mi mamá y yo para solucionarlo".

La adolescente añadió que debido a su padecimiento ha padecido acoso escolar, pero esto no la ha desalentado.

"Quiero tener la operación porque quiero seguir con mis estudios y tener una vida normal. En la escuela siento que mis compañeros me ven y se burlan de mí por tener la columna diferente".

La madre de Dana encontró la fundación tras buscar opciones para tratar la condición de su hija. Ambas agradecieron la oportunidad de acceder al tratamiento con la ayuda de Enderezando Curvas; "gracias por escucharnos y darnos la oportunidad de ver si podían operarme de manera gratuita", expresó la joven.

Escoliosis, un problema invisibilizado

Enderezando Curvas, organización fundada en 2022, se especializa en financiar cirugías para menores con escoliosis idiopática.

Según sus datos, en México hay aproximadamente 3.87 millones de personas que padecen esta enfermedad, aunque la mayoría no cuenta con acceso a tratamientos especializados.

"Conocemos la problemática que enfrentan los padres de niñas y niños con esta enfermedad, que deforma la columna y pone en riesgo sus vidas", destacó la fundación en un comunicado.

El proyecto surgió como una iniciativa de la distribuidora de implantes Comerker en colaboración con los especialistas Antonio Hurtado y José Antonio Canales, además del Hospital Mac.

Desde entonces, se ha consolidado como una organización que busca visibilizar la escoliosis idiopática y brindar apoyo a quienes no pueden costear una cirugía.