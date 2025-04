En Xalapa, protesta Modesta Clemente por ‘despojo’ de candidatura

Modesta Clemente Vicente, virtual candidata de Morena a la alcaldía de Sayula de Alemán, protestó en la plaza Lerdo en Xalapa, para reclamar que el dirigente estatal del partido, Esteban Ramírez Zepeta no respetar su nombramiento como promotora del voto en defensa de la Cuarta Transformación (4T) en dicho municipio.

“Que dé la cara, el por qué no respetó mi nombramiento que me hizo llegar la dirigente nacional Luisa María Alcalde. Su única respuesta es que no me inscribí en el OPLE; en el OPLE se llevó a cabo todo el registro bien, como el partido nos lo pidió”.

Señaló a Ramírez Zepeta de inscribir a otra persona; “inscribió a la tía de la alcaldesa y lleva como síndico al hermano”, expuso la aspirante a la candidatura del municipio ubicado rumbo a la zona sur de la entidad.

La protesta se llevó a cabo frente al Palacio de Gobierno, donde estuvo acompañada por un grupo de ciudadanos la mañana de este lunes 14 de abril.

Modesta Clemente dijo que hará la denuncia de manera legal contra el líder de Morena en Veracruz, acusando públicamente que Esteban Ramírez hizo negociaciones para no respetar su nombramiento.

En Sayula de Alemán, la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas fue señalada de imponer como candidata a su tía, Mirna Adriana Rufino Martínez.