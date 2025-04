Esteban Ramírez Zepeta exige pruebas contra supuesta venta de candidatura en Sayula

El dirigente estatal de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta, pidió que se presenten las pruebas en su contra, sobre la supuesta venta de la candidatura en Sayula de Alemán, luego de ser agredido verbalmente por acompañantes de Modesta Clemente.

Hace un par de días, a su llegada a un encuentro con promotores de la 4T en el sur, el dirigente estatal de MORENA fue abordado por Modesta Clemente, quien fue aspirante a la candidatura de Sayula de Alemán y no fue registrada ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), lo cual causó molestia entre algunos habitantes.

Por tal motivo el dirigente estatal de MORENA, pidió que si tienen pruebas de una supuesta venta de la candidatura presenten las denuncias correspondientes , ya que no existe nepostimo alguno en el registro de la promotora de la 4t en Sayula de Alemán, Mirna Adriana Rufino.

"Cuál nepotismo, ya está registrada la candidata. Tampoco me insulte, no me insulte, hay que tener respeto, si usted tiene alguna prueba de que me llegaron al precio denúncieme", expresó.

El dirigente Esteban Ramírez, recordó a los presenten quienes continuaban insultándolo con acusaciones sin pruebas, que las constancias fueron entregadas por el Comité Ejecutivo Nacional(CEN) de MORENA, por lo que la dirigencia estatal no tuvo injerencia en la designación de quienes ganaron las encuestas o quienes fueron por consenso.

Modesta Clemente, sin pruebas aseguró que el dirigente estatal se dejó comprar por Lorena Sánchez Vargas para que le dieran la candidatura en Sayula a su tía, y para imponer a su hermano Eduardo Sánchez Vargas en la sindicatura, y así poder seguir manejando el ayuntamiento y gozar de impunidad.