Empleados de azucarera en Jilotepec llevan una década esperando pago de laudos

En rueda de prensa, el abogado José María Wildo Batún Baeza, representante legal de 190 trabajadores de la compañía azucarera La Concepción, en el municipio de Jilotepec, exigió el pago de laudos que obtuvieron hace 10 años y no se ha resuelto hasta la fecha.

"Los trabajadores obtuvieron diferentes prestaciones, y hasta la fecha nadie ha intervenido para que logren el cobro. Varios de ellos, alrededor de 50, ya no gozarán de este laudo porque ya fallecieron. Quien tiene que responder es el patrón de la compañía azucarera", explicó.

Recientemente lograron la intervención del Gobierno del Estado. Reconocieron y agradecieron al presidente López Obrador, quien canalizó por medio de la Secretaría de Gobernación al gobierno estatal para comprometerlos a buscar una solución.

El monto de estos pagos, entre 190 trabajadores, asciende a 50 millones de pesos. "No represento a ninguna organización, me contrataron como abogado particular. Tengo un compromiso con mis representados: si ellos cobran, yo cobro.

"El Gobierno del Estado se comprometió a hacer las investigaciones pertinentes para que se cite a quien tiene que cubrir el laudo".

El abogado afirmó tener la certeza de que se cumplirá con el pago. Adelantó que en los próximos días tendrán una reunión con la directora de Gobernación estatal, Ruth Moreno Morales.

Señaló que no buscan más que justicia para quienes obtuvieron el beneficio hace 10 años, y reconocieron que tanto el Presidente como la secretaria de Gobernación han cumplido en apoyarlos en cuanto supieron de la existencia del problema.