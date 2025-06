HBO Max: estas son las series y películas que quitan en junio 2025

Las plataformas de streaming, se han convertido en el centro del entretenimiento para la familia, ya que hay contenido de distintos géneros que pueden disfrutar tanto niños como adultos. Uno de los servicios más conocidos es HBO Max, que ha llegado para quedarse con grandes producciones.

Sin embargo, como es costumbre, estas plataformas se actualizan periódicamente para lograr que exista una gran variedad de contenido, desde películas extranjeras, series, terror, documentales, y claro, para el público infantil.

¿Qué contenido de HBO Max se va en junio?

En este sentido, la plataforma de streamig HBO Max, le dirá adiós a algunas grandes producciones en este mes de junio de 2025, esto con el fin de que su contenido se renueve y sea atractivo para todos sus suscriptores.

Además, esta actualización de contenido se va por las licencias que tienen para transmitirlas, mientras que otras se irán a otras plataformas. Por lo mientras, esto es lo que deja HBO Max en este mes:

Películas

Agente internacional Camino a Belén Con Todos Menos Contigo Den of Thieves Drácula: Mar de sangre El caza recompensas El club de los milagros El ocaso de un amor En Guerra con mi Abuelo En la cuerda floja Jurassic World: Mundo Jurásico Let Them All Talk Lone Survivor Misteriosa obsesión Nadie es de nadie No eres tú, soy yo Parásitos Peligrosa compañía Siempre Alice The Grizzlies The NeverEnding Story The NeverEnding Story II: The Next Chapter Todos queremos a alguien Un Refugio Inesperado Vértigo Viernes Negro Zathura: Una aventura fuera de este mundo

Series

4 Blocks Clifford (2019) (Serie animada) ¡Hi Hi Puffy AmiYumi! (Serie animada – Cartoon Network) Made in Italy Medici: El magnifico Mike, Lu y Og (Serie animada – Cartoon Network) Miracle Workers Peg + Gato (Serie animada – Discovery Kids) Search Party Sheep en la gran ciudad (Serie animada – Cartoon Network) Soy la Comadreja (Serie animada – Cartoon Network) The Carbonaro Effect (Programa – TruTV)

Corre a ver tu producción favorita antes de que sea retirada de la plataforma de streaming, y también aprovecha para descubrir sus nuevos lanzamientos, o los clásicos de la HBO Max, como Juego de Tronos o The Last of Us.