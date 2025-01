Ejercitarse, el propósito de año nuevo que muchos y muchas abandonan; pero, ¿por qué? (+VIDEO)

Cuidar el espacio que cada quien habita, el único espacio que se tendrá toda la vida: el cuerpo, debe ser mucho más que un propósito de año nuevo.

El cuidado va de la mano no sólo con el verse y sentirse bien, sino con la salud física, la sana alimentación, la movilidad para la edad actual y para el futuro, y también la salud mental y emocional, pues todo está relacionado.

Suele ser en enero cuando los gimnasios se llenan de personas que avisen a ejercitarse con la intención de mejorar su apariencia y/o salud física.

También te puede interesar... Entre desafíos, don Enrique busca empleo en Xalapa; ha hecho deporte adaptado

Sin embargo, en muchos casos, los ánimos desisten al poco tiempo, en un par de meses o un poco más. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se abandona el propósito de año nuevo?

En entrevista para IMAGEN DEL GOLFO, Juan Manuel Nava, entrenador deportivo y asesor nutricional, destaca la importancia de hacer ejercicio para la salud física, mental y emocional, todo ello de la mano con sana alimentación, disciplina y convicción que se vuelven un estilo de vida.

A la par, explica, desde su experiencia a lo largo de los años, el porqué considera que mucha gente abandona su propósito de año nuevo para ejercitarse.

El problema, abunda, "es principalmente la falta de disciplina. Llega el mes de diciembre y la gente trae el propósito de cambiar su cuerpo, pero ven que no es tan fácil ni tan sencillo (...) mucha gente se desespera porque se da cuenta de que se requiere constancia".

Entrenar con constancia y aprender a comer de forma balanceada, se van convirtiendo en un estilo de vida satisfactorio.

Además, es fundamental que la gente sepa que el cambiar el cuerpo, fortalecerlo, requiere una alimentación adecuada, planes alimenticios o dietas que acompañan la salud física en todo sentido, lo cual consiste en comer de manera equilibrada, sana, disminuir el consumo de grasas, azúcares y lo que comúnmente se conoce como chatarra.

El cambiar el cuerpo, fortalecerlo, requiere una alimentación adecuada.

"Tener una buena salud y un buen cuerpo es mucha inversión de tiempo y dinero, disciplina y mucha constancia".

Entrenar con constancia, aprender a comer de forma balanceada, se van convirtiendo en un estilo de vida satisfactorio, en un gusto por comer bien y ejercitarse, pero el camino requiere disciplina y convicción, resalta Juan Manuel Nava.

"Tener una buena salud y un buen cuerpo es inversión de tiempo, dinero, disciplina y mucha constancia".

-¿Qué recomendarías a las personas para que no desistan al mes de inscribirse al gimnasio en enero, y que se convierta esta disciplina en mucho más que un propósito de año nuevo?

-"Lo recomendable es tomarlo con mucha paciencia, no podemos cambiar la alimentación o el estilo de vida o el cuerpo, lo que hemos comido en 20 o 25 años en un mes o en dos meses, esto es un proceso".

"Necesitamos cambiar ese chip de querer las cosas muy pronto, y sobre todo, esforzarnos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias de todo Veracruz en tiempo real

La inversión de tiempo, disciplina, dinero para comprar comida saludable en porciones adecuadas, de acudir a un gimnasio, vale la pena y se ve recompensada no solamente en la imagen corporal que cada quien desee de sí mismo o sí misma, sino en la salud en general.

"Esto es un proceso. Necesitamos cambiar ese chip"

Esto, sin duda, va de la mano con la movilidad, la fuerza física, la fuerza corporal, el disfrutar lo que el cuerpo puede hacer, el proyectarnos como personas saludables y fuertes también en la longevidad, resalta.

Comer de manera equilibrada y sana

"Un profesor me decía que todo lo que me voy a ahorrar en medicinas, me lo voy a gastar en comida -y en ejercicio- pero no en medicamento. Entonces esto tiene que ver con ¿de qué forma o de qué manera quiero llegar a la longevidad? Si quiero llegar sano, si quiero llegar activo o quiero llegar lleno de enfermedades. Tenemos que evaluar todas estas situaciones y seguir trabajando en nuestra salud que, al final del día, es lo más importante".

Lo más importante, comparte y destaca el entrenador y asesor nutricional Juan Manuel Nava, es la salud, y que cada quien se sienta bien consigo, pues primeramente la gente debe gustarle y sentirse bien con la persona que ve todos los días en el espejo: consigo misma; esto va mucho más allá de la percepción u opinión que tengan los demás: es un trabajo con y por uno mismo, por una misma, por la propia salud, por el cuerpo que es el espacio propio que se habita, acentuó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.//