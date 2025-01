Entre desafíos, don Enrique busca empleo en Xalapa; ha hecho deporte adaptado

La vida no ha sido fácil para don Enrique, quien desde pequeño tuvo que enfrentar la orfandad al fallecer su padre y madre, por lo que tuvo que crecer en una casa hogar en Veracruz. Con el paso de los años ha aprendido a ganarse la vida de manera honrada, "porque a mí me inculcaron valores", resalta en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO. Pero ahora su reto mayor es encontrar un empleo fijo, que le permita un salario digno.

Con dificultad en su pierna que requiere cirugías y que le implica una discapacidad motriz parcial, camina en las calles de Xalapa, para ofrecer en oficinas y empresas, su joyería de fantasía o bisutería, para tener ingresos y ganarse la vida.

La situación se ha complicado en los últimos años, pues se quedó sin el empleo que tenía en Boca del Río, por lo que, motivado por promesas, se mudó a Xalapa con la esperanza de encontrar un trabajo digno que le dé mayor estabilidad económica y poder operar su pierna.

La pasión de Enrique Mendoza ha sido hacer deporte, ya que jugaba baloncesto en silla de ruedas, en el Club Delfines, en Veracruz. En su carrera haciendo deporte adaptado, ha sido apoyado por la familia Robles, de Imagen, agradece; así como por otras personas. Pero ahora su principal partido es lograr ese empleo que le permita tener una mayor estabilidad, resalta.

"Yo estoy buscando ahorita la apertura y la oportunidad que me den para un espacio de trabajo por parte del Gobierno del Estado, porque la gobernadora la ingeniera Rocío Nahle ha buscado que se le de espacio a las personas con discapacidad (...) pero no a fuerzas tiene que ser en gobierno el trabajo que busco, puede ser en una empresa, para poder desempeñar alguna función".

Debido al problema de su pierna, don Enrique, de poco más de 50 años, y siendo aún una persona joven y con fuerza, actitud y aptitudes, busca algún empleo en alguna oficina, archivo, frente a la computadora, atendiendo el teléfono o alguna función que no se vea limitada por la discapacidad en una de sus piernas, la cual deriva de un accidente a los catorce años de edad.

"Yo no estoy pidiendo que me den las cosas regaladas ni mucho menos limosna o que me den una ayuda, no. Yo estoy pidiendo un trabajo digno, un trabajo con el que yo pueda salir adelante y pueda nivelar mis ingresos (...) Mi problema de discapacidad es musculoesquelético, por un accidente que tuve a los catorce años, por lo cual tengo una pierna más corta que la otra, y requiere operaciones costosas".

SE NECESITAN MÁS ESPACIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En carne propia, Enrique Mendoza ha padecido las dificultades que enfrentan la mayoría de las personas con discapacidad, sobre todo en el tema de la inclusión laboral, expresa. De ahí que solicita que haya más espacios para que tengan trabajos dignos y pueda, como todos y todas necesitan, ganarse honradamente la vida.

"Se necesita que se haga esa apertura, ese proyecto, ese trabajo, esa trayectoria, para darle oportunidad a las personas con discapacidad (...) Queremos que nos tomen en cuenta y que nos apoyen (...) Hace casi dos años que no tengo un empleo fijo, si he tenido trabajos han sido eventuales, por eso busco que se me abra un espacio".

Ganarse dignamente la vida es, insiste, su principal objetivo y necesidad, por lo que Enrique Mendoza hizo un llamado a las autoridades gubernamentales y sector empresarial, para abrirle un espacio laboral, poniendo a disposición su número telefónico de contacto: 2291072366.

"No busco, insisto, que me regalen nada, sólo pido un espacio de trabajo para ganarme la vida y poder mejorar mis ingresos", expresó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.