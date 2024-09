Continúan las protestas en defensa del Poder Judicial en Xalapa

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) en la ciudad de Xalapa, se manifestaron en contra de la Reforma Judicial.

Marcharon en el circuito Gonzalo Aguirre Beltrán y la manifestación se llevó a cabo de forma pacífica.

Dieron lectura a un documento el siguiente mensaje:

"Al no haberse hecho ningún otro pronunciamiento por parte de la consejería estudiantil en turno, se ha suscitado que personas en esta facultad, siguiendo sus intereses personales como militantes de un partido político, se tomaron el atrevimiento de hablar en nombre de todo el alumnado y con un título que no les correspondía

A lo cual esta comunidad no puede seguir quedándose callada y por lo cual seguiremos alzando la voz, esto no tengamos miedo y alcemos la voz".

Fue parte del pronunciamiento realizado la tarde de este jueves 05 de septiembre; además, dieron a conocer que el viernes 06 de septiembre realizarán otra manifestación a las 13:00 horas en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada en contra de la reforma al Poder Judicial

Algunas de las consignas que gritaban "estamos informados no estamos engañados", "No a la Reforma Judicial", "Justicia Independiente".

Durante la marcha, también portaban pancartas y en ellas se leía "el día que los jueces federales tengan miedo, ninguna persona podrá dormir tranquila", "Si el pueblo se informa No pasa la Reforma", "Examen sí, Tómbola No", "Carrera Judicial y no Proceso Electoral".