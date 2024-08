Citan a exfuncionarios del Poder Judicial de Veracruz por denuncias de desvíos de 50 mdp

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que exfuncionarios de la institución están siendo citados como parte de las investigaciones derivadas de denuncias por presunta contratación de empresas fantasmas.

Estas denuncias involucran al menos a cuatro exfuncionarios del TSJE, junto con cinco empresas y un proveedor, señalados por posiblemente desviar recursos a través de contratos por un monto superior a los 47 millones de pesos.

Los exfuncionarios bajo investigación incluyeron inicialmente a Joana Marlene Bautista Flores, exdirectora general de Administración y Ofir Aly Gutiérrez Ponce, exsubdirector de Recursos Materiales.

Así como a Bertha Domínguez Pacheco y Elvis Viveros Arroyo, ambos ex jefes del Departamento de Servicios Generales. No obstante, la magistrada no descartó la posibilidad de que haya más personas implicadas.

"Si encontramos irregularidades de naturaleza administrativa ponemos las denuncias porque esa es nuestra obligación, esa es nuestra responsabilidad como autoridades, ponerlas en conocimiento de la autoridad que es la Fiscalía", declaró Jiménez Aguirre.

Subrayó que ya se han emitido solicitudes de audiencia e imputación en libertad para las personas involucradas. Añadió que el seguimiento de estos casos recae en el juez de control correspondiente, mientras que la Fiscalía lleva el impulso procesal.

Audiencias y citatorios

La presidenta del Tribunal señaló que se han programado audiencias y citatorios como parte del proceso, aunque reiteró que la competencia de estos trámites corresponde al juez de control.

"Hay bastantes personas, en un proceso administrativo, no es una sola persona, sino que hay varios servidores públicos que pudieran verse involucrados. Reitero, quien nada debe nada teme, hay que comparecer ante la autoridad, enfrentar este tipo de circunstancias, de situaciones, que se tienen que esclarecer", comentó.

Jiménez Aguirre indicó que los citatorios se están llevando a cabo y que algunas personas han presentado justificantes, pero aclaró que no tiene información detallada sobre el estado de los procesos, ya que esa responsabilidad es exclusiva del juez de control.

Finalmente, la magistrada no descartó la posibilidad de realizar nuevas auditorías a ejercicios anteriores, aunque reconoció las dificultades que ello implica. Hasta el momento, las denuncias presentadas se limitan a una revisión del primer semestre de 2023.

"Vamos paso a paso porque además no es tan sencillo venir y auditar, hay que seguir hacia adelante, paso a paso, pero también revisar hacia el pasado también es complejo.

"No es tan sencillo, pero al final del día seguimos trabajando apegados a derecho y eso es lo que interesa, el mensaje de que nosotros no tenemos tolerancia a este tipo de actos", concluyó.