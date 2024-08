Sólo una sanción por desaparición forzada, pese a múltiples casos en Veracruz

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, reveló que desde que asumió el cargo en 2016 sólo un servidor público ha sido sancionado por desaparición forzada en la entidad, a pesar de las múltiples recomendaciones emitidas por el organismo.

Esta situación fue expuesta durante su participación en el conversatorio "Derechos Humanos, Búsqueda y Justicia para Víctimas de Desaparición Forzada", organizado por la Universidad Veracruzana en la Región Veracruz.

Ante Alán García Campos, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la presidenta de la CEDH destacó que, además de la desaparición forzada, otros temas críticos en materia de derechos humanos en Veracruz incluyen las ejecuciones extrajudiciales y los actos de tortura.

A pesar de la visibilidad de estos problemas, la respuesta de las autoridades ha sido limitada y las sanciones siguen sin aplicarse.

"Hay que decirlo, si uno hace que no pasa nada entonces las autoridades no hacen nada. Si visibilizando a veces no hacen nada, o hacen muy poco, si no lo decimos no avanzaremos en estos temas", afirmó.