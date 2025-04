2x1 de Cinemex en Xalapa: ¿cómo funciona la promoción?, checa

Cinemex ha llegado a Xalapa con una nueva sucursal, esta apertura trae consigo una variedad de opciones para disfrutar del cine, y lo mejor son las promociones que ofrecen durante el año. Una de las más esperadas es la de 2x1 en boletos, ideal para pasar un buen rato sin gastar de más.

Aquí te explicamos cómo funciona y qué necesitas para aplicarla.

¿En qué consiste el 2x1 de Cinemex en Xalapa?

La promoción está disponible para quienes realicen su compra con tarjetas Visa (crédito o débito). Al pagar con este método, podrás obtener dos boletos al precio de uno para funciones en salas Tradicional, Market y Platino de Cinemex.





Condiciones que debes tener en cuenta:





- Aplica una sola vez por tarjeta.

- Válido en taquillas digitales de Cinemex, como su sitio web y aplicación móvil.

- No es válida para reservaciones a través de cualquier otro canal no especificado como kioscos, taquillas automáticas oficiales de Cinemex, etc.

- Disponible de lunes a domingo a nivel nacional.

- No aplica en funciones IMAX, 3D ni 4D.

- No es acumulable con otras promociones o descuentos.

- Está sujeto a la disponibilidad en sala y clasificación de la película.

- Cinemex entrega un cupón único 2x1 por sala y hay un límite diario y mensual de cupones disponibles (hasta 30,704 canjes por mes, según Visa).

Así que si buscas una forma de relajarte, divertirte o simplemente romper la rutina, checa estas promociones de Cinemex en Xalapa y otras más en el sitio web: https://cinemex.com/