Precisó que son casi 500 las escuelas que requieren ser desinfectadas, por lo cual en el ayuntamiento se constituyó un área de emergencias, con el apoyo de mil 200 policías auxiliares comunitarios.

Explicó que se realizan tareas en conjunto con áreas que debido a la pandemia no tienen actividad, como cultura y deportes, a fin de limpiar los planteles.

"Con la policía comunitaria trabajamos en la desinfección de las escuelas del municipio, que son casi 500. Estoy de acuerdo en el regreso a clases. Nos metemos todos en área de emergencias porque no está funcionando el área cultural ni deportiva y nos metemos todos en el área de emergencia. Es un mecanismo de ayuda a la población".

Reconoció que en su municipio el rebrote está fuerte, aunque coincidió en que se requiere el regreso a clases presenciales, que va de la mano con acciones de desinfección de espacios públicos y viviendas particulares, calles, escuelas y parques.

"No conviene parar la economía porque entonces de qué comemos. Muchas personas me han comentado que es necesario el regreso a clases, pero si los padres de familia no se sienten a gusto que no los manden, es voluntario".

Mezhua Campos expuso que en su municipio la gente les avisa cuando hay una persona contagiada y se implementa un operativo que implica hasta a personal de Limpia Pública, ya que dijo no es lo mismo retirar la basura de una casa sin contagios que una en donde ya hay casos.

Explicó que Zongolica está entre los 131 municipios en los que el Gobierno del Estado ordenó establecer medidas para reducir contagios por el coronavirus, y que se cerraron los accesos al centro, por lo que se han tomado las medidas sanitarias para disminuir el riesgo de contagios.