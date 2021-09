Universidades del Bienestar no afectan a las universidades públicas

EXPECTATIVAS

El dirigente universitario destacó que no todas las personas tienen en mente el ingreso a una institución de educación superior, o no necesariamente al tradicional, y en consecuencia la demanda no siempre está en esa dirección.

"Los jóvenes que están en edad de estudiar una carrera profesional entre los 18 y los 23 años son aproximadamente 12 a 13 millones de jóvenes. De ese total, hay un porcentaje muy alto, más de 40 por ciento de los jóvenes no desean estudiar una carrera profesional porque agarran otras rutas; oficios, trabajan en el campo, etcétera.

"El porcentaje de esa cifra general, que es el que desea estudiar una educación superior, es aproximadamente entre el 55 y el 60 por ciento. De ese porcentaje, la educación en general, tanto pública como privada, tiene una cobertura aproximadamente de 40 por ciento", destacó Levet.

Lo destacable son los presupuestos que se van a las instituciones que son referente nacional, pues por ejemplo, el de la UNAM es de casi 30 mil millones de pesos anuales; y aparte es lo que se asigna a la UAM, la UPN, el Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional y otros establecidos en la Ciudad de México o su zona metropolitana, subrayó.

Dejó en claro que ante eso, instituciones como las Universidades del Bienestar creadas en la actual administración federal, no son un problema.

"No nos afecta realmente, no ha habido una reacción de parte de las universidades estatales hacia las Universidades del Bienestar Benito Juárez, que así se llaman. La verdad es que la universidad pública de los estados no logra atender toda la demanda de jóvenes que piden ingresar.

"Eso obliga a que los Tecnológicos estatales, los Tecnológicos federales, estas universidades y otras instituciones de educación superior pública participen en impartir educación superior para una gran parte de jóvenes", remarcó el dirigente nacional de la CONTU.

Por lo tanto, lo fundamental para esa confederación es volver este año al peregrinaje en la Cámara de Diputados para pedir incremento en los presupuestos para la educación.

Eso implica hablar con quien preside la Comisión de Educación, y con quien preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que son del partido Morena.

NO COVID

Levet Gorozpe dejó en claro que no hay reportes de contagios por Covid en los casos de alumnos que acuden a clases presenciales.

"No. Ha sido muy prudente el regreso a actividades presenciales, he estado platicando con los líderes de otros sindicatos, si ya regresaron a clases: todos van a decir que todavía no, a clases presenciales. Lo mismo va a ser aquí en la Universidad, ya he estado platicando con el rector, y se tiene que tomar con ciertas reservas para no incurrir en un problema de infección generalizada", remarcó.

Enrique Levet Gorozpe encabezó la XXII Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, a la cual acudió como invitado el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez.