TenarisTamsa, pionera en inclusión laboral femenina

En TenarisTamsa tenemos un 28% de mujeres en las posiciones profesionales, de ese porcentaje el 12% ocupa una posición gerencial. Sin embargo en una industria como TenarisTamsa, en donde en la mayoría de los puestos directivos se requieren ingenierías, contar con un 12% es un porcentaje bastante alto, fomentado por una compañía que promueve la diversidad de género desde hace más de 15 años.

Laura Minakata, directora de Recursos Humanos destacó que 12%, no es cualquier cosa para una empresa que cotiza en la Bolsa de México y de las pocas que cuentan con mujeres en el consejo directivo y que además promueve la equidad de género.

"Para nosotros la diversidad es muy importante, no solamente nos enfocamos a la diversidad de género que es parte de nuestros valores en nuestra organización. Estamos hablando de diversidad cultural, obviamente nacionalidades pues somos una empresa que tiene presencia en varias partes del mundo, entonces es muy importante dar oportunidades a todas las nacionalidades, pero también a las generaciones, eso también implica retos y desafíos en los cuales tenemos que adaptarnos todos juntos y claramente en la diversidad de género que es muy importante seguir ayudando a fortalecer el talento que tienen las mujeres porque creemos que no hay nadie que no sea talentoso dentro de esta organización y lo que buscamos es apoyarlos durante su carrera profesional con diferentes herramientas", explicó.

Reiteró que en TenarisTamsa la diversidad complementa por lo que es muy importante para la organización el tener a la mujer en distintas posiciones de la empresa.

"Esto ayuda a tener una visión mucho más integral, es parte de la sustentabilidad que tenemos dentro de la compañía, lo que hacemos es complementarnos, complementar diferentes formas de pensar, de analizar los negocios, entonces eso es el valor agregado que tiene el tener a mujeres en distintos cargos dentro de la compañía", detalló.

Subrayó que en TenarisTamsa llevan más de 15 años trabajando en el tema de la diversidad.

"Me tocó la oportunidad de atenderlo a nivel global y local y la verdad es que ha sido un cambio de cultura positivo, en ese sentido hemos hecho muchísimas acciones, dependiendo de la etapa de vida que están teniendo las mujeres", recordó.

"Por ejemplo, tenemos programas en donde capacitamos a las mujeres para que tengan mejores herramientas para comunicarse y para desarrollarse, algo que hacemos para todos, pero tenemos también un programa llamado Círculos de Confianza en donde juntamos a un grupo de chicas de diferentes cargos, primero para que puedan ampliar su red de contactos, pero además, para que puedan compartir experiencias", añadió.

Manifestó que cuando a las mujeres les sucede algo, creen que nadie más lo ha vivido, entonces cuando están en ese círculo de confianza, se dan cuenta que otras mujeres ya lo vivieron y que lo pudieron superar.

"Ese es uno de los programas que nos ha ayudado mucho y del cual hemos tenido muy buenos comentarios de las chicas", confesó.

También cuentan con un programa que se basa en pláticas con los líderes en el que se busca que, a través de la experiencia dar a conocer los retos a los que se enfrentaron esos líderes y cómo los fueron superando.

"Eso también les da cierta seguridad a las chicas que vienen creciendo para pensar que también lo pueden hacer y no sólo está enfocado en ellas, sino también a los hombres", aseveró.

La directora de Recursos Humanos señaló que luego de analizar que durante la vida profesional hay ciertas etapas más complicadas y quienes son mamás tuvieron dudas para regresar a trabajar.

"Algunas de nosotras, al tener a nuestro bebé y regresar de la incapacidad dijimos y ahora qué hago cómo me manejo con la casa, con el bebé, mi pareja también trabaja y es ahí en donde nosotros empezamos a hacer acciones muy enfocadas al tema de la maternidad", afirmó.

"Lanzamos lo que se llama mentoría de maternidad, un programa que ayudó a muchísimas chicas", agregó.

Consiste en que cuatro semanas antes de qué empiece el periodo de maternidad la empresa le asigna un mentor especializado, que es una mujer con mucha experiencia, quien la va acompañando en el periodo previo a la incapacidad, para delegar su trabajo previo a su licencia de maternidad porque es una de las grandes preocupaciones de las colaboradoras.

"Lo que queremos es que regresen por eso ese acompañamiento, además mientras están en el periodo de maternidad se les acompaña porque viene la duda de qué van a hacer con el bebé y posteriormente, cuando regresan los acompañamos en el proceso de reingreso a la empresa, en lo que vuelve a retomar el trabajo aquí las orientamos respecto a ir priorizando las cosas", indicó.

"Pero lo más padre de este programa es que también acompañamos al jefe, entonces ahí empiezas a hacer ese cambio de que tenemos que entender que está pasando por un momento distinto la mujer", dijo.

Éste programa es importante para TenarisTamsa porque el periodo de maternidad que da la ley son 84 días para mujeres y cinco para hombres pero en la empresa de tubos hay un programa extendido para todos.

"Otorgamos 120 días para mujeres y 15 días para hombres y si a esos 120 días le sumas las vacaciones, estamos hablando que las mujeres quedan fuera cinco meses, lo que es un reto para la empresa", declaró.

Destacó que es importante dar a conocer que TenarisTamsa forma parte del Consejo Coordinador Empresarial en la parte de la primera infancia, que es de cero a cinco años, rubro en el que incluso han recibido varios reconocimientos.

"Queremos un México con niños felices y para lograrlo seguimos capacitando al personal en ese tema. Además promovemos la lactancia para el bienestar de los bebés por lo que tenemos seis salas de lactancia a nivel nacional, dos en la ciudad de México, uno en Monterrey y tres en Veracruz", finalizó.