Alertan por poste de luz a punto de caer en la colonia Flores Magón

¡Que Pachuca por Toluca, mis amigos!, yo mientras caminaba por las calurosas calles de Veracruz, me encontré con algo curioso y peligroso a la vez. Resulta que a mis compas de la colonia Flores Magón en Veracruz, se les está yendo chueco el palo; si, así como lo leen, se les está yendo chueco el poste de luz que abastece a varias casas y negocios de la Flores Magón.

El susodicho poste ya está más para allá que para acá, no quiero ni pensar cómo va a quedar después de un nortazo; tal vez por eso se les está enchuecando, por los nortes que ha habido.

Eso no es todo, pues también la base de ese chueco poste se está desprendiendo del suelo y solo tiene una cuerda que supuestamente está sosteniendo los demás tubos que sobresalen, ¡Ay, nanita! Se debe tener mucho cuidado al caminar por ahí, no se sabe en qué momento se viene para abajo.

Este bonito ejemplar se encuentra en la esquina de la calle Juan Barragán y la Avenida 1 de mayo de la ya mencionada colonia Flores Magón.

Puede que por eso mis camaradas de esa colonia sufran de constantes apagones, los postes están muy viejos y en cualquier momento llegan a su fin.

Hago mi ya famoso exhorto a las autoridades para que acudan a revisar ese poste de luz que abastece a varias viviendas y negocios, mis cuates no deben de ir viendo en qué momento les cae un pedazo de esos palos, ya tienen suficiente con andarse cuidando de la inseguridad que sufre el municipio.

Yo me despido, amantes de la justicia, no sin antes decirles que sigo al tanto de sus quejas y de las otras irregularidades que me encuentro en mi andar diario por la zona conurbada. Cuídense del calor, y ahora también de los postes de luz chuecos. Ahí nos leemos en la próxima, ¡Adiós!

Fotos: Miguel Cabrera | IMAGEN DE VERACRUZ

/lmr