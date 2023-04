Padre Solalinde no puede ocupar cargos públicos, afirma Diócesis de Veracruz

El sacerdote Alejandro Solalinde no puede ejercer un cargo público en ningún nivel de gobierno porque lo prohíben las leyes mexicanas y el Derecho Canónico, afirmó el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

En entrevista previa a la misa dominical en la Catedral de Veracruz, y a pregunta expresa sobre una posible invitación al clérigo para ejercer un cargo en el gobierno federal (Migración), el obispo dijo por ley, Solalinde está impedido.

"Hay una ley interna de la Iglesia, de la Ley Canónica, que dice que alguien que aspire a un puesto público en la sociedad, ya no puede ejercer como sacerdote; no deja de ser sacerdote, pero no puede ejercer como tal porque no puede estar en dos lugares a la vez.

"Y también las leyes civiles mexicanas prohíben eso, prohíben que un ministro de culto esté metido en algún puesto político; entonces, de una idea otra manera él no podría ejercer, tanto por parte del estado en México civilmente, como por parte de la Iglesia", explicó Briseño Arch en la Catedral de Veracruz.

Recalcó que si Solalinde no desempeña un puesto público sí puede ejercer su labor sacerdotal si goza de una licencia diocesana; de lo contrario, no podría, aunque quisiera.

"Todos los sacerdotes pueden ejercer en cuanto tienen licencias de su obispo: es decir, su obispo les da la licencia, les da la autorización para poder ejercer. Si es así, puede ejercer", remarcó Briseño Arch.

Dijo que si alguien tiene dudas sobre Alejandro Solalinde por posibles consecuencias por su labor a favor de los migrantes tiene que preguntarle al propio Solalinde.

"Yo no conozco su situación, pero no por ayudar a los migrantes; hay muchos sacerdote que están trabajando precisamente en ello; eso sería una contradicción. Pero sí, eso sí hay que tenerlo bien claro, que un ministro de culto no puede ejercer ni civilmente ni eclesialmente puede ejercer un oficio público ", remarcó el obispo de Veracruz.