Yo no soy tapadera de nadie, dice Gómez Cazarín sobre caso de regidor de Veracruz

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, afirmó que serán las autoridades correspondientes las que tengan que determinar si existe culpabilidad del regidor sexto del Ayuntamiento de Veracruz, Sebastián "N", ante las denuncias de mujeres por el delito de abuso sexual y violencia de género.

El diputado local exhortó a las presuntas víctimas a denunciar los casos para que sean investigado por las autoridades correspondientes y se haga justicia.

Al mismo tiempo, deslindó al partido Morena todos los señalamientos en contra del regidor porteño, insistiendo que el caso tiene que ser esclarecido por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

"Lo que siempre he dicho es que un servidor público se tiene que mostrar limpio ante la ciudadanía si tiene una acción es de él y no de nosotros. Si hay prueba o algo que se muestre ante la Fiscalía o ante el órgano correspondiente y se haga justicia".

Asimismo, aseveró que tiene que ser respetuoso con el caso afirmando que no será tapadera de nadie.

"No me toca a mí hacer ese tipo de investigaciones lo que sí digo es que se ejerza la justicia [...] le toca a las autoridades correspondientes, yo no soy tapadera de nadie".

