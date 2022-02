llama_moci_a_modificar_ley_de_aguas_nacionales

Además la ley actualmente contiene contradicciones o es ambigua dejando en la indefensión a los ciudadanos.

"Por un lado dice en el Artículo 42 de la Ley 21 de Aguas que no nos corten en agua pero en el 105 dice que en ausencia de dos pagos te cortan. Entonces no sabemos si nos defienden o no. La otra es que en el Artículo 106 se menciona que el adeudo del agua se pasa a deuda fiscal, esto es que quien deba dinero le van a poder quitar su casa".

Noticia Relacionada Ricardo Ahued a favor de la reforma eléctrica

Los integrantes del MOCI pidieron a las autoridades estatales mejorar las condiciones en materia de agua, sobre todo rescindir los contratos de título de concesión.

Y es que considero injusto que la empresa trate de exigir 3 mil millones de pesos como indemnización, cuando incumplió con el mantenimiento de las plantas de tratamiento, inversiones en infraestructura hidráulica, entre otros.

"En tres años la empresa no ha podido presentar, bajo la norma 179, el certificado de calidad del agua, tampoco ha hecho inversiones hidráulicas ni ha dado mantenimiento a las plantas de tratamiento de agua residual. Ellos quieren que la ciudadanía pague 3 mil millones de pesos para que se vaya, entonces que ellos lo paguen para compensar el daño al medio ambiente".

Insistió en que es importante que los diputados tomen conciencia que el agua es más que un derecho, por lo que se debe legislar en contra de cualquier intento de privatizar el vital líquido.