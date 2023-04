Autismo en México: uno de cada 115 niños presentan esta condición

En el marco de la Carrera con causa del día del niño a beneficio de los niños con autismo en Boca del Río, la fundadora de la Asociación Autismo Veracruz A.C., Lery Pérez, mencionó que en México, uno de cada 115 niños padece de espectro autista.

Indicó que en el puerto de Veracruz aún no se tiene una contabilidad exacta de niños que padecen este trastorno, pero con trabajos de inclusión se están evaluando a los niños para saber quiénes lo padecen.

Lery Pérez enfatizó que el número de niños que padecen autismo en Veracruz se ha elevado, esto gracias a qué existen más terapeutas que detectan está condición a temprana edad.

"El número de autismo se ha elevado, sin embargo, el motivo es porque hay más protocolos, más terapeutas, hay más certificaciones para poder detectar el autismo a una edad adecuada para darle los tratamientos y diagnósticos adecuados", expresó.

Indicó que las primeras alertas empiezan desde que los niños son muy pequeños y los protocolos empiezan a los 18 meses.

"Empiezan con temas que ni hay contacto visual, no hay juego recíproco, y sobre todo algo muy común en ellos es que no hay lenguaje y no hay atención a su nombre. Las terapias son fundamentales para que los niños puedan tener avances considerables en su desarrollo", agregó.

Recomendó a los padres que hayan percibido estás alertas, evaluarlos con un terapeuta en neurodesarrollo.

La Asociación Autismo Veracruz A.C. atiende a más de 150 niños con diferentes terapias.

Foto: Miguel Cabrera.

/ct