El oftalmólogo dijo que de por sí las personas pasan horas frente al teléfono celular, la computadora y la tablet, por cuestiones de trabajo o la escuela, y al suspenderse las clases presenciales ahora dedican más tiempo a esos dispositivos, con la consecuencia de proliferación de casos de miopía.

"La miopía es un problema que se manifiesta cuando el niño percibe borrosos los objetos lejanos, debido a un problema de refracción cuando el ojo no refleja debidamente la luz; la luz no se enfoca correctamente y las imágenes no son claras.

"Es muy importante prevenirla en los niños para reducir el riesgo de padecer ceguera o problemas de visión irreversibles en el futuro", destacó Cantero.

Cabe señalar que según la Organización Mundial de la Salud, los niños y los adolescentes son los segmentos de la población más sensibles a los cambios actuales.

Lo anterior se entiende en el contexto de que a ellos les ha tocado coexistir con la tecnología desde sus primeros años de vida y sus ojos han estado expuestos a las radiaciones de los dispositivos electrónicos, a diferencia de las personas de 50 años de edad en adelante, quienes empezaron a utilizarlos después de los 25 años de edad.

Las alertas

El médico recomienda a los padres de familia esta muy atentos a algunas señales que podrían advertir la presencia demiopía en sus hijos, como:

-Quejarse de no poder ver.

-Tener que ver el televisor o la pantalla del teléfono celular y la compuitadora muy de cerca.

-Acercarse mucho los libros a los ojos para poder leerlos.

-Entrecerrar los ojos para poder ver mejor.

-Dibujar figuras de gran tamaño para poder verlas mejor.

-Tener problemas de aprendizaje escolar.

-Padecer dolores de cabeza (más común en niños con hipermetropía).

Recomendaciones

-Descansar la vista y aplicar la regla 20/20/20, que consiste en cada 20 minutos mirar durante 20 segundos un punto lejuano y pestañear 20 veces, para así poder reducir el uso de la visión de cerca.

-Mover los ojos para aliviar la tensión de los músculos, hacer movimientos rotatorios cerrando los ojos.

-Mantener la distancia adecuada, es decir 50 y 60 centímetros entre los ojos y la pantalla o el objeto que se esté utilizando.

-Evitar frotar los ojos, porque debilita la red de colágeno que se encarga de preservar la curvatura de la córnea.

-Mantener temperatura y humedad adecuadas, pues el calor y el frío seco de la calefacción y equipos de aire acopndicionado pueden dañar la superficie ocular e incrementar los síntomas de ojo seco y las alergias.

-Evitar ambientes tóxicos, con humo de tabaco.