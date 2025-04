Dichos antiguos vigentes hoy

Hay un antiguo refrán que dice: "Las penas con pan son menos".

Esto significa que el dolor y la adversidad son más fáciles de soportar cuando se tienen recursos materiales suficientes, especialmente comida y lo necesario para hacer la vida de los seres humanos menos complicada y más llevadera.

Por eso mismo resulta que la economía es básica para garantizar el sano desarrollo y la estabilidad social de un país.

Uno de los principales problemas de México, además de la inseguridad y la falta de un estado de derecho, es el económico y los pronósticos que tenemos sobre ese rubro no son nada halagadores.

Importamos casi la mitad de la comida que consumimos.

Para que funcione la nación requerimos importar diariamente la mayoría de los combustibles y el gas que necesitamos.

Para pagar todo esto necesitamos divisas. Las divisas se generan gracias a la exportación de nuestros productos y a las remesas.

Los aranceles actuales y futuros están frenando nuestra planta productiva y por tanto las exportaciones. Esto hará que no tengamos dinero suficiente para pagar lo que requerimos importar, porque además el envío de remesas puede disminuir con las políticas públicas del presidente Trump.

Existe otro problema bastante grave: Los programas sociales, aunque estén en la Constitución, son insostenibles o mejor dicho impagables, porque no hay dinero suficiente para cubrirlos, no obstante que se les está quitando presupuesto a otras prioridades. Se completa el enorme faltante mediante préstamos que deberemos tarde o temprano reembolsarles a los bancos con todo e intereses. Luego entonces, la deuda crece y el producto interno bruto decrece. Así vamos a la ruina, porque cada vez más gente quiere vivir del gobierno y no quiere trabajar.

O rectifican nuestras autoridades la política que siguen o acabaremos en la ruina.

Somos pocos los que vemos el peligro que corre el país y desafortunadamente son muchos los piensan que se puede vivir sin hacer nada.

Si sigue decreciendo nuestra economía, automáticamente subirá el porcentaje de la deuda respecto al producto interno bruto y el grado de riesgo país aumentará, lo que implicará que cada vez menos bancos nos quieran prestar o lo hagan con intereses mucho más altos.

Tal parece que estamos entrando a un callejón sin salida. Posiblemente por eso las leyes que intentan aprobar al vapor en el Poder Legislativo, buscan limitar la libertad de expresión y quizás en un futuro próximo mensajes como éste no los conozca el público.

¿No les parece a Ustedes?

Muchas gracias y buen fin de semana.