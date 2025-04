Restituir la naturaleza

En un mundo atravesado por crisis climáticas, pérdida acelerada de biodiversidad y desastres ecológicos sin precedentes, la reparación del daño ambiental se ha convertido en uno de los grandes temas de debate entre científicos, juristas y ciudadanos. ¿Qué significa realmente "reparar" un ecosistema dañado? ¿Es posible restaurar la naturaleza como si nunca se hubiese alterado?

Estas preguntas cobran especial relevancia en México y América Latina, donde la presión sobre los recursos naturales aumenta cada año y los mecanismos legales para responder a la degradación ambiental siguen mostrando vacíos. En este contexto, se ha planteado una discusión clave entre la responsabilidad civil y el medio ambiente, particularmente en el análisis del papel de la reparación del daño ambiental como eje de la justicia ecológica.

A diferencia de otros daños resarcibles, el daño ambiental plantea retos únicos. No se trata solo de cuantificar una pérdida económica, sino de evaluar afectaciones al equilibrio de la vida: desde la contaminación de ríos y suelos hasta la pérdida de especies o la fragmentación de hábitats, gran parte de los elementos que componen el medio ambiente no tienen un valor mercantil en los mercados tradicionales. ¿Cuánto vale un bosque? ¿Y un paisaje sano? ¿O la capacidad de un humedal para filtrar agua?

El marco legal mexicano establece que la forma ideal de reparar un daño ambiental es mediante la restitución in natura, es decir, devolver al ecosistema su condición original. No obstante, esta opción no siempre resulta factible desde el punto de vista técnico o científico. Ante esa imposibilidad, la normativa permite recurrir a alternativas como la compensación económica, la remediación, que implica eliminar los contaminantes o la restauración, orientada a reactivar los procesos ecológicos. Es importante, sin embargo, no confundir estas medidas con intervenciones superficiales que no resuelven el deterioro real del ambiente.

Un reto clave en materia de justicia ambiental es la función que desempeñan los jueces. Este tipo de justicia requiere resoluciones fundamentadas, amplias y orientadas a la prevención. No es suficiente castigar al responsable del daño; es indispensable dictar acciones que eviten futuras afectaciones y que antepongan la reparación ecológica a una simple compensación económica. En este sentido, se ha planteado que la persona afectada pueda presentar su demanda sin establecer de antemano un monto específico, de modo que el tribunal pueda valorar el daño con base en evidencia técnica y científica.

Más allá del marco legal, la reparación ambiental plantea una reflexión profunda: ¿qué entendemos por justicia ambiental? ¿A quién se repara cuando se afecta el entorno? ¿A la naturaleza misma, a las generaciones futuras, a las comunidades afectadas? En última instancia, restituir la naturaleza implica cambiar la lógica de "dañar y pagar" por una más responsable: evitar, restaurar y preservar.

El desarrollo sustentable se ha vuelto una obligación ética, la reparación ambiental es mucho más que un trámite jurídico: es un compromiso social, intergeneracional y ecológico. Es reconocer que cada daño al planeta deja una huella, y que reparar esa huella, aunque a veces parezca imposible, es siempre necesario.

