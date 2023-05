Aumenta número de abuelitos en Asilo COGRA de Veracruz

El Asilo COGRA tiene 4 nuevos habitantes, adultos mayores, quienes presentan algún grado de afectación en su personalidad, confirmó su directora, Teresa Mendoza Grajales.

Las personas han ingresado en lo que va del año 2023 y lo destacable es que sus familias se comprometen a estar pendientes de ellos y no dejarlos abandonados, dijo.

"Sí han llegado nuevos habitantes, como 4 en lo que va del año. A ellos los han llevado familiares, como tienen demencia, tienen Alzheimer, temen que luego se vuelvan un peligro para la casa en donde viven.

"Ya sea que dejen abierto el gas o que se atraviesen sin que los vean a tiempo: entonces llegan ahí y entre abuelitos de su mismo problema ya se van adaptando un poquito más", explicó Mendoza Grajales.

Admitió que hasta ahora los familiares de los abuelos han sido conscientes, no como en otros casos, que los abandonan a su suerte y no saben si comen o no, si reciben algún tipo de ayuda para salir adelante en sus circunstancias.

Por ello reconoció que hasta ahora sí ve un compromiso de los familiares.

"Ahorita sí los familiares se comprometieron y como dejaron el alta de entrada, con eso ya tenemos; ahorita sí dejamos porque sus familiares se comprometieron a apoyar.

"El geriatra, ya damos la consulta, hay un neurólogo ahí; lo que necesitamos son medicamentos, al igual que la comida y los pañales", subrayó Mendoza Grajales.

Admitió que no todas las familias tienen recursos, pero el Asilo COGRA sigue abierto para los adultos mayores.

/ct