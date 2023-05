Ataques de policías a comunidad LBGTI no se denuncian por miedo a represalias

En los primeros meses del año 2023 se han registrado al menos 10 ataques violentos a integrantes de la comunidad LGBTI en la ciudad de Veracruz, y en ninguno se ha hecho justicia a las víctimas, lo que exhibe la persistencia de la discriminación, la intolerancia y la impunidad, lamentó Guillermo Izacur Maldonado, presidente de la Comunidad LGBTI Jarochos.

"Hasta ahorita nosotros hemos visto como 10, que no han levantado la voz por lo mismo, porque el hecho de que pertenezcas o tengas preferencias diferentes, ya es una agresión, y hay gente que no entiende que no deben agredir", afirmó Izacur.

Otro problema es que las víctimas no suelen presentar la denuncia formal ante las autoridades, por miedo a represalias, y su temor es justificado.

"Cuando es policía tienen miedo a las represalias porque tienes que declarar tu domicilio, tienes que declarar tu familia, y ellos no están confiando -en la autoridad- y por eso se retiran y prefieren callar", subrayó.

Dijo que el caso 2 policías en el Eje Intercolonias, en agravio de Felipe Isaías y Rey David, exhibe que no hay tolerancia ni justicia pronta y expedita, y la prueba es que hasta ahora no se tiene ningún resultado de las investigaciones.

Ya se hizo la denuncia y se integró la carpeta, el martes de esta semana acudieron a Derechos Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que intervenga.

"La denuncia ya está puesta en la Fiscalía, pero necesitamos tener un respaldo de Derechos Humanos para que puedan intervenir ellos con nosotros; la queja ante Derechos Humanos será por abuso de autoridad, agresión, discriminación y homofobia, porque fue una golpiza brutal, casi los dejaron muertos", puntualizó el presidente de la Comunidad Jarochos.

Los ataques ocurren tanto contra hombres como contra mujeres y en su opinión, hasta ahora el más grave ha sido el del Eje Intercolonias.

"Ahorita el de Isaí, que hasta los dientes le botaron; y el otro que fue por un vecino que lo balaceó en Colinas de Santa Fe; o sea que la gente ya no sabes ni por dónde. Pero la discriminación existe, es mentira que se haya acabado.

Por eso hacemos esto del Carnaval y eventos, para dar visibilidad a la comunidad, que vean que no es lo que dicen. Es lo que estamos haciendo: dar visibilidad de que existimos y estamos aquí presentes", indicó Izacur Maldonado.

Recalcó que lo peor de todo es que ningún agresor ha pisado la cárcel.

"Ninguno. Han quedado en la impunidad, hasta ahorita ninguno. No sabemos de la Fiscalía, el proceso, si le van a dar carpetazo, si le van a dar el Archivo Basura, que es lo que hacen siempre. Lo común es lo que hacen siempre, darle el Archivo Basura", dijo.

