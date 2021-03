Se registran dos choques en distribuidor Cabeza Olmeca de Veracruz

Poco antes del mediodía de este martes, se registró un fuerte accidente en las cercanías del distribuidor vial de Cabeza Olmeca, paralizó por momentos el tráfico en la zona sur poniente de la ciudad, donde tres personas fueron atendidas por sus heridas.

Aunado a este percance entre un automóvil particular y un tráiler de carga, otro más tuvo lugar a unos metros en el cual un motociclista fue impactado por una camioneta que se metió en sentido contrario para evadir el tráfico.

Quienes presenciaron el hecho manifestaron que sobre el carril que va con dirección de poniente a oriente circulaba el conductor de un automóvil de la marca Peugeot color azul junto con su familia, cuando les salió al paso la pesada unidad.

El propietario del vehículo particular dio a conocer que ningún otro trabajador salió a señalizar para indicar las maniobras del tráiler, por lo que cuando éste se cruzó entre los carriles ya no alcanzó a frenar y terminó por incrustarse en el remolque.

Paramédicos de la Cruz Roja fueron quienes acudieron para brindarle los primeros auxilios a la joven que circulaba de copiloto en el Peugeot y estrelló su cabeza contra el parabrisas, además de otra mujer de la tercera edad que se llevó algunos golpes.

Mientras tanto a unos metros para evitar el tráfico que se acumuló en la zona, el conductor de una camioneta Chevrolet color azul modelo atrasado decidió meterse en sentido contrario por la lateral de los carriles opuestos.

No obstante, no se dio cuenta de que por ahí pasaba un motociclista al cual impactó de frente y lo mandó contra el pavimento, así que también tuvo que ser atendido por los paramédicos, pero afortunadamente no tuvo heridas graves.

De ambos percances tomó conocimiento personal de tránsito y vialidad municipal de Veracruz quienes además se encargaron de abandonar el sitio y retirar todas las unidades involucradas para despejar la vialidad.