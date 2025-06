Hay avances en investigación de crímenes contra equipo de Clara Brugada, confirma presidenta

A 20 días del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores clave en el equipo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay avances en la investigación de estos crímenes.

"Hay avances solo que no es posible dar la información porque pues hay que guardar en este caso toda la secrecía que se requiere para la investigación", respondió la mandataria al ser cuestionada sobre el tema por la corresponsal del periódico Imagen de Veracruz.

El asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular y José Muñoz, asesor estratégico de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sucedió el pasado 20 de mayo, al ser atacados cuando circulaban en su vehículos por agresores que viajaban en motocicleta en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con apoyo del gobierno de México, desde el primer momento recibieron instrucciones de la presidenta para dar a Brugada todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Secretaría de la Defensa y Marina, y en general del Gabinete de Seguridad para la investigación y llegar al fondo de este crimen.

Sheinbaum subrayó que "se está trabajando con total coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien tiene el caso y se está apoyando por parte del Gabinete de Seguridad en todo lo que requiera la Fiscalía".

Sin embargo, destacó que debido a que las investigaciones siguen su curso, hasta que no tengan los resultados de la misma, no se podrá dar la información para no entorpecerla.

Confirmó que "mañana (a su conferencia matutina) viene el Gabinete de Seguridad y tal vez en el marco de lo que se pueda informar, pues pueden dar algunos avances".