Alumnos de la UVI se suman al rechazo contra continuidad del rector; denuncian abandono

Alumnos de la UVI acusan que la prórroga perpetuaría omisiones, falta de aulas y opacidad en la casa de estudios





Durante la movilización universitaria en Xalapa contra la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez, estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) rechazaron la consulta convocada por la Junta de Gobierno y advirtieron que su continuidad afectaría a las cinco sedes regionales.

Una representante estudiantil de la región Selvas y CE Xalapa, suplente en la licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria, leyó un posicionamiento. "Nos sumamos ante el llamado por la defensa de la dignidad universitaria. Levantamos la voz ante el riesgo de atropellar la autonomía, la dignidad y el sentido ético de nuestra universidad", afirmó.

Rechazó la solicitud de prórroga presentada por el rector. "No estamos de acuerdo ni avalamos la solicitud de prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez", sostuvo. También criticó el procedimiento impulsado por la Junta de Gobierno.

"No podemos avalar desde nuestro quehacer intercultural comunitario (...) este ejercicio autoritario de permanencia por fuera de lo que debería ser un ejercicio legítimo y transparente".

Advirtió que la continuidad del actual rectorado tendría impacto directo en la UVI. "¿Qué implicaciones directas tendría para la Universidad Veracruzana Intercultural y sus cinco sedes regionales? La continuidad del rector", cuestionó. "Este mensaje no nada más va para el rector, va para toda aquella persona que quiera ocupar su cargo".

ESTÁN EN CONTRA

Subrayó que el desacuerdo no es solo con una persona, sino con un proyecto. "Sabemos como estudiantes que no solo está en juego la continuidad de Martín Aguilar Sánchez, sino la de sus aliados que no han trabajado en pro de mejorar las condiciones de dignidad y derechos a la educación pública que tenemos como estudiantes".

Acusó que, de mantenerse el rector en el cargo, también lo haría el director de la UVI. "Sabemos que de continuar el rector actual se daría continuidad al doctor Daniel Bello López, sumergiendo a la Universidad Intercultural en otros cuatro años de oscuridad, donde actualmente las demandas estudiantiles no han sido atendidas ni por el rector ni por el propio director".

Denunció que no existe un plan de trabajo institucional ni transparencia presupuestal. "La Universidad Veracruzana Intercultural no ha presentado un plan de trabajo del director Daniel Bello López. Tampoco se ha atendido el ejercicio de transparencia presupuestal solicitado", señaló.

Cuestionó también las condiciones en la sede Xalapa. "Actualmente la sede regional Xalapa no cuenta con aulas propias y sus estudiantes hemos sido dispersados en salones prestados por diferentes entidades de la universidad. Muy conveniente, muy conveniente para la desarticulación de la acción estudiantil".

Finalmente, criticó el argumento del rector sobre la continuidad de su equipo. "El 6 de junio del presente año, el rector Martín Aguilar Sánchez, dentro de sus argumentos para su permanencia, mencionó a su equipo de trabajo. Lo cual confirma que nuestra preocupación de perpetuar prácticas que atropellan los derechos universitarios es real".

"Ratificamos que no estamos a favor de la continuidad ni del rector ni del doctor Daniel Bello López y esto no obedece a una situación personal, obedece al ejercicio que han hecho de manera omisa como director y rector", concluyó.