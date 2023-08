La Veracruz-Puebla, ruta a merced del narco con Sangre Nueva Zeta y el CJNG

Hasta 20 asaltos de manera semanal registra la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) en ambos sentidos de la autopista 150D Puebla-Orizaba





El control de una franja de asfalto de la carretera Veracruz-Puebla parecería estar ´concesionada´ al narco. A Roberto de los Santos de Jesús, alias "Bucanas" y/o "Bukanas", jefe de Sangre Nueva Zeta, concretamente, y a células del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lugareños lo responsabilizan de la ola de terror, asaltos, secuestros y ejecuciones en los límites de ambos estados, ante la pasividad de los gobiernos de Cuitláhuac García y Sergio Salomón Céspedes.

Sus tentáculos han llegado a los estados de Puebla, Tlaxcala, Campeche, Veracruz y San Luis Potosí, donde mantiene una disputa con el cártel de la última letra. Su relación con el CJNG no queda del todo clara: pasó del enfrentamiento en Puebla y Veracruz a la aparente tregua o pacto regional.

La zona de Maltrata es uno de sus feudos, con la extraña actuación de la Guardia Nacional que, según reprochan habitantes y viajeros que transitan la zona, llegan cuando los delincuentes ya se han fugado y resulta complicado siquiera localizarlos. Pocas veces los enfrenta o somete.

Aunque las autoridades digan ´ya chole´ y afirmen que no pasa nada, todos los días hay accidentes, robos, asaltos y hasta muertos, como el integrante del equipo de seguridad privada del grupo musical Fuerza Regida, suscitado este martes 29 de agosto.

"No veo por qué decir ´ya chole´, no sé si tenga malos informantes o si tendrán otros datos pero nos gustaría que se dieran la vuelta en un carro, en un tráiler y que no traigan custodios ni guaruras", reclamó Valentín Romero Trujillo.

LA ZONA DE TERROR QUE LOS GOBIERNOS NIEGAN

La banda de "El Bukanan" opera en la frontera Puebla-Veracruz, principalmente en los municipios de Palmar de Bravo, Chalchicomula de Sesma, Atzitzintla, Huixcolotla y Esperanza; hasta marzo, operaba desde el poblado Encrucijada.

Del lado de Veracruz, tiene influencia en Maltrata, Acultzingo, Orizaba, Córdoba, Camerino Z. Mendoza y Río Blanco

Las autoridades identifican a la banda de ´Los Bukanas´ como una célula de Sangre Nueva Zeta, con amplia base social y civiles armados en comunidades rurales de Veracruz y Puebla.

EL PERFIL DEL CAPO INVISIBLE PARA EL GOBIERNO DE VERACRUZ Y PUEBLA. EX POLICÍA EN 4 MUNICIPIOS

Una ficha del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indica que Roberto de los Santos de Jesús es originario de Acultzingo, Veracruz, y antes de convertirse en el huachicolero más buscado, trabajó en las policías municipales de Maltrata, Acultzingo, Camerino Z. Mendoza y Río Blanco, los cuatro municipios de Veracruz.

El capo veracruzano también es señalado como el autor intelectual y material del asesinato de tres agentes de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI) en el estado de Puebla y dejar sus cuerpos abandonados en el municipio de Maltrata.

Un documento elaborado por la coordinación estatal de Puebla de la Guardia Nacional (GN) reveló los principales líderes y organizaciones criminales que operan en Puebla. Dos eran veracruzanos, Jalit Cano Parra, alias El Mamer, ya capturado, y Roberto de los Santos de Jesús, alias "Bucanas" y/o "Bukanas", con Nueva Sangre Zeta.

La información forma parte de los documentos que revelados a partir del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), coloquialmente conocido como "Guacamaya". De acuerdo con este diagnóstico, varias organizaciones criminales operan en Puebla y límites de Veracruz.

Mantienen presencia mayoritaria en Puebla, así como en límites con los estados de Veracruz y Tlaxcala, a través de una facción denominada Nueva Sangre Zeta. Realizan actividades delictivas de extracción ilegal y comercialización de hidrocarburo, secuestro, extorsión en su modalidad de cobro de piso, así como robo a transportistas de carga y ferrocarriles.

Esta célula criminal está encabezada por el veracruzano Roberto de los Santos de Jesús, alias "Bucanas" y/o "Bukanas". Su zona de operación se encuentra en los municipios de Acajete, Acatzingo Amozoc, Quecholac, Tepeaca, Acatzingo, Los Reyes de Juárez, San Salvador Huixcolotla, Tecamachalco y Palmar de Bravo.

¿CÉLULA DE NARCO DE MARÍNEZ DE LA TORRE, DESARTICULADA?

La otra célula vinculada a Los Zetas la encabezaba Jalit Cano Parra, alias "El Mamer", originario de Martínez de la Torre en Veracruz. Dicha agrupación criminal se dedica al secuestro, tráfico de drogas, robo de hidrocarburo y transporte de carga. Tenía presencia en Tepeaca y en los municipios de San Martín Texmelucan, Huejotzingo y Cholula. Cano Parra fue detenido el 8 de enero de 2021.

En su momento, el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares ofreció un millón de pesos como recompensa para quien dé informes sobre el paradero de Roberto de los Santos de Jesús conocido como "El Bukanas". Su recompensa y su falso combate al crimen pasaron a la ignominia.