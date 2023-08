'Me intentaron asesinar, estoy harto de inseguridad de Veracruz', estalla parapentista

"Me intentaron asesinar, esas son las palabras correctas para posteriormente robarme mi vehículo y mis pertenencias. Estoy harto como miles o quizá millones de mexicanos de la inseguridad y me da más coraje que la inseguridad sigue creciendo y las autoridades no hacen nada", relató Benjamín Silva Cuevas de 40 años de edad, parapentista y originario de Colima, sobreviviente de un intento de asalto y ataque armado registrado en las cumbres de maltrata de la autopista 150D Puebla- Orizaba.

"Estoy harto cómo miles quizá millones de mexicanos de la inseguridad, pero me da mucho coraje que la inseguridad siga creciendo y que las autoridades parece que no hagan nada. fui objeto de la inseguridad, me intentaron asesinar esas son las palabras correctas para posteriormente robarme mi vehículo mis pertenencias", expresó encontrándose sentado en una cama de un hospital particular de Orizaba, a escasas 2 horas de haber salido de cirugía en donde le extrajeron una bala en la pierna izquierda.

El deportista extremo confirmó que el hecho violento se registró antes de las 11 de la noche de este lunes 28 de agosto del presente, sobre la vía rápida 2100 en su tramo carretero Esperanza- Ciudad Mendoza, cuando se dirigía al municipio de Fortín donde practicaría parapentismo en el Cerro de Las Antenas, del municipio de Ixtaczoquitlán.

Silva Cuevas dijo sentirse triste enojado y decepcionado de las autoridades, ya que parece que la inseguridad los ha rebasado.

"Estoy triste. Estoy enojado con la inseguridad. Estoy enojado con las autoridades que parece que la inseguridad los ha rebasado, porqué han dejado que la inseguridad y que esos "malandros" hagan lo que quieran, sembrando temor en las carreteras. Yo desde antes de pasar aquí ya sabía que esta carretera tenía mala fama, y va a seguir teniendo mala fama mientras no hagan nada. Es por eso mi coraje y mi rabia".

Y agregó: "Qué bueno que tengo la oportunidad de compartir este mensaje porque creo que tenemos que hacer un ya basta y tenemos que alzar la voz y todos luchar, exigir a las autoridades resultados reales con esta inseguridad tienen que agarrar esas personas y hacer justicia".

Recordó que él venía descendiendo la autopista 150D Puebla- Orizaba, y justo poco antes de llegar a la región de Maltrata, fue apuntado con un láser de color verde para que detuviera su marcha, pero inmediatamente fue atacado a balazos.

"Yo me asusté mucho y continúe de largo y desafortunadamente una bala pegó en mi pierna pero hubo dos balas que pasaron por mi rostro, estuvieron a punto de matarme, entonces para mí es más un intento de asesinato y después un intento de robo, esto es algo grave".

Subrayó que la gente que piensa que no le va a suceder esto, está equivocada, ya que si las autoridades no hacen nada, estos presuntos delincuentes continuarán invadiendo y sembrando terror en estas carreteras grado de ser rebasados y llegar a un punto en dónde se va a volver una locura el poder circular sobre las principales carreteras y autopistas del país.

Hasta la mañana de este miércoles 30 de agosto, el Gobierno del Estado de Veracruz ni la Fiscalía General del Estado, no han referido nada sobre el intento de asalto y asesinato de Benjamín Silva Cuevas, parapentista profesional.

¿MISMOS ATACANTES MATARON A ESCOLTA DE GRUPO DE ESTADOS UNIDOS?

Horas después malandros asesinan a Subteniente de la Secretaría de la Defensa Nacional en retiro Jorge Morales Hernández.

Aproximadamente, seis horas después, entre las 5 y 6 de la mañana de ayer martes, presumiblemente mismos hombres desconocidos fuertemente armados que mantenían un retén falso entre los kilómetros 240 y 242 del tramo carretero Esperanza- Ciudad Mendoza, de la Autopista 150D Puebla-Orizaba, atacaron a balazos una camioneta Chevrolet Suburban de color blanco y con placas de circulación del Estado de México en donde viajaba el equipo de seguridad privada del grupo musical "Fuerza Regida".

La unidad con seis elementos de la seguridad del grupo musical estadounidense de música regional mexicana, -todos militares en retiro-, descendían la vía rápida 2100 provenientes de la Ciudad de México y con destino Cancún, Quintana Roo, a una presentación, cuando fueron sorprendidos y rafagueados, siendo alcanzado por las balas el Subteniente de la Sedena en retiro, Jorge Morales, quien fue llevado al Hospital Regional de Río Blanco, pero desafortunadamente perdió la vida.

Sobre este hecho, la Fiscalía de Veracruz emitió un comunicado, donde se informó que la Subunidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Nogales, había iniciado una carpeta de investigación.