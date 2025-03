Descubrí en Facebook que el CJNG obligó a mi hijo a ser sicario: testimonio

El reclutamiento forzado en México ya no es un rumor. Es un modelo de negocio. En Michoacán, Jalisco y Guerrero, los cárteles han convertido el secuestro en su principal forma de reclutamiento forzado.

Se llevan a jóvenes, adultos, niños. Algunos terminan en campos de entrenamiento. Otros mueren antes de aprender a disparar.

LA HISTORIA DE UNA FAMILIA VÍCTIMA DE RECLUTAMIENTO FORZADO

El hombre del otro lado de la línea no gritaba. Su voz era precisa, casi mecánica, sin ningún apuro. "Si no entregan todo, los voy a descuartizar a todos". María no supo cuántos segundos pasaron después de esas palabras. La memoria es extraña cuando el miedo te encierra el pecho.

Su esposo y sus dos hijos estaban en el suelo, reducidos a cuerpos inertes, con las manos detrás de la cabeza.

y sus dos hijos estaban en el suelo, reducidos a cuerpos inertes, con las manos detrás de la cabeza. Minutos antes, habían regresado a casa después de trabajar como albañiles en una construcción en Zamora, Michoacán. De pronto, un grupo de hombres tocó el portón de la vivienda. Dijeron que eran de la Fiscalía.

Ante los gritos, Rodrigo abrió la puerta y se encontró con 7 hombres armados. "Mi esposo ingenuamente les permitió entrar. Dos de los hombres lo golpearon, mientras que otros tres tiraron a mis dos hijos al suelo. A mí y a mis dos hijas nos arrinconaron. Nos exigían que les diéramos la droga, el dinero o las armas que hubiera en la casa", recuerda.

Ella y sus hijas contra la pared. Afuera, el silencio del barrio. Adentro, hombres armados revisaban cada rincón de la casa buscando algo que no existía: droga, armas, dinero.

El líder de los agresores hablaba por teléfono con alguien que no estaba ahí, pero que tenía la última palabra. "Si no entregan todo, descuartícenlos", ordenó la voz del otro lado.

Cuando no encontraron nada, se llevaron a los hombres.

María corrió tras ellos, todavía creyendo que eran agentes del gobierno. "¡No pueden llevarse a menores de edad!"

Uno de los hombres se volteó y le apuntó con un arma: "Si quieres, te los regresamos en pedacitos."

Los vio irse con el mismo desconcierto con el que muchas familias han visto salir a los suyos, sin saber si es la última vez.

FACEBOOK Y LA CONFIRMACIÓN DEL INFIERNO

Pasaron los meses. Pasaron las llamadas, las amenazas, las exigencias de rescate. Primero 30 mil pesos. Luego 300 mil. Todo para nada. El dinero solo sirvió para comprar promesas de liberación que nunca llegaron.

Entonces María hizo lo que hacen todas las madres cuando la justicia es un simulacro: buscó sola.

Un día, en un grupo de Facebook, apareció la imagen. Una foto borrosa, tomada en algún rincón de Jalisco. Jóvenes con armas largas y chalecos negros. Y uno de ellos, su hijo.

María se quedó mirando la pantalla, tratando de encontrar una explicación imposible. Ahora eran sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Envió un mensaje a la mujer que subió la foto. "Son mis hijos", escribió.

La respuesta tardó en llegar. Luego, un solo mensaje: "Tus hijos ya no tienen familia. Su familia es el cártel".

EL DESTINO DE LOS RECLUTADOS

El reclutamiento forzado en México ya no es un rumor. Es un modelo de negocio. En Michoacán, Jalisco y Guerrero, los cárteles han convertido el secuestro en su principal forma de reclutamiento.

Se llevan a jóvenes, adultos, niños. Algunos terminan en campos de entrenamiento. Otros mueren antes de aprender a disparar.

El hallazgo de restos humanos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, es la prueba más reciente. Fosas, huesos calcinados, cartas de despedida. Escenarios de guerra.

María no encontró a su esposo. Rodrigo sigue siendo un desaparecido más en un país que ya ni siquiera cuenta los cuerpos.

La última vez que María pudo comunicarse con su esposo, él no podía decir mucho. Solo dos frases repetidas como un mantra: "Estoy bien. Trabajo para ellos".

Era mentira. No estaba bien. Sus hijos tampoco. Los tres habían sido arrancados de su casa en Michoacán por un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los tres se habían convertido en propiedad del CJNG.

Las pruebas estaban en Facebook...