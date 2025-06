Se soltó Nahle: ni a misa va ir con algunos de MC

¡Vaya circo el que se armó, señoras y señores! Como quien dice, ya nomás falta que nos sirvan la botana con salsa macha para acompañar tanto show. Y es que la gobernadora Rocío Nahle, con el machete bien afilado, salió a darle un soplamocos al buen Máynez de Movimiento Ciudadano, que parece que no sabe ni dónde está parado… o finge no saber, que pa’l caso es lo mismo.

Y es que Nahle se aventó su declaración como quien tira las redes en el río, sin miedo a ver qué pesca.

Le dijo clarito y sin media vuelta que Máynez es un simulador profesional, un actor de medio pelo que se la pasa diciendo cosas sin ton ni son, como si fuera papagayo en jaula ajena. ¡Y mire que en este rancho llamado Veracruz no nos tragamos cualquier cuento, aunque venga envuelto en papel de regalo!

La neta es que la Nahle ya está curada de espanto. Dijo que con esos personajes de MC no se va a sentar ni a tomarse un cafecito con lechero, porque sabe que donde hay humo, pues hay fuego, y aquí lo que sobra es la leña seca. ¿A poco no?

Y es que está la cosa que arde, compadre. Mencionó que en Las Choapas, el flamante alcalde electo trae la bendición de una condena de 20 años que, según ella, un juez le revocó como quien se quita un mezquino de la mano. ¡Qué milagro jurídico tan tropical, caray! Y en Nanchital, el tal Elvis Ventura tiene más rollo que pescador con anzuelo chueco, con un video que le abrió carpeta criminal, y sin embargo ahí anda, tan campante como si vendiera raspados.

¡Ah, pero eso no es todo, paisano! En Tihuatlán, la cosa está pa’ ponerse a rezar tres rosarios. Ganó MC con un extesorero de Gregorio Gómez, un personaje que trae la sombra de la delincuencia encima como nube de tormenta. Dijo la gobernadora que con ellos no va a trabajar ni de relajo, que ella le jala parejo, pero no le entra a la pachanga con quien huele a pólvora.

Y mire usted, querido lector, que uno aquí no está para defender a nadie, pero la Nahle se echó su discurso como quien canta una jarana en la fonda de Tlacotalpan, con sabor, ritmo y el tonito que hace que hasta los más escépticos se echen un traguito de café lechero pa’ pasar el trago amargo.

HUELE A PESCADO

Porque lo cierto es que ya estamos hasta la coronilla de políticos que se llenan la boca hablando de “seguridad” y “trabajo limpio”, pero que luego resulta que se codean con personajes más turbios que un río después del norte. Y no es por intrigar, pero en este Veracruz que tanto queremos, la gente no se chupa el dedo. Aquí sabemos que el que mucho presume, mucho esconde.

Ahora bien, también hay que decirlo: la gobernadora no se cortó ni un pelo al advertir que va a chambear con los 212 ayuntamientos.

Que donde haya gente honesta, ahí estará, pero con los que señaló ni a misa.

Y si me pregunta usted, compa, yo lo veo clarito: aquí lo que hay es un tiradero político que huele a pescado de la laguna en día de calor.

Que si MC puso candidatos con cola larga, que si la justicia baila al son que le toquen, y que mientras tanto, los jarochos seguimos remando contra la corriente, tratando de que no nos lleve la chin..…

¿NUEVO Y LIMPIOS?

¿A poco no es de risa loca que un partido como MC, que presume de “nuevos” y “limpios”, acabe con candidatos que tienen más antecedentes que el Carnaval de Veracruz? Pero bueno, el chiste se cuenta solo y a nosotros nos queda aplaudir el talento histriónico de estos políticos, que hacen de cada elección un espectáculo digno de las carpas de antaño.

Lo que sí es que la Nahle se aventó un “ya basta” con sabor a chiltepín. Y mire que me gusta cuando los políticos dejan de hablar con la boca chiquita y sacan el machete como buen cañero. Porque a final de cuentas, aquí el pueblo necesita claridad, no rollos ni discursos que suenan bonitos, pero no sirven ni pa’ tapar el sol.

Así que, paisano, mientras la Nahle y Máynez se tiran con todo, nosotros seguimos acá, echándonos un pan dulce y un café en la fonda, viendo cómo se mueven las olas del Golfo y esperando que algún día los políticos entiendan que el pueblo ya no está pa’ cuentos chinos.

¡Ahí se la dejo, compa, pa’ que la mastique con calma y la digiera con un buen café lechero!

