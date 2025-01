No regresaremos al neoliberalismo ni a la corrupción: Claudia Sheinbaum en informe

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que "se van a quedar con las ganas" quienes buscan que no cumpla su palabra y no dé continuidad al cambio iniciado por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Al iniciar su mensaje con motivo de los 100 días del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación desde la plaza de la Constitución, señaló que no permitirán que regrese el neoliberalismo ni la corrupción.

"Las y los que tenemos palabras, las y los que no mentimos, las y los que no robamos, no somos como ellos. Nosotros y nosotras estamos muy lejos de la hipocresía, no traicionamos nuestros principios, nuestra historia, no traicionamos nuestra bandera y no traicionaremos nunca al pueblo de México", dijo.

Ante miles de personas que se reunieron para escuchar su mensaje, así como integrantes de gabinete legal y ampliado, integrantes de la Cámara de Diputados y de Senadores y demás invitados especiales, afirmó que la base de la Cuarta Transformación la puso "el mejor presidente", Andrés Manuel López Obrador.

"A nosotros nos toca consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso, con la raíz bien firme y el corazón por delante. Nos critican algunos medios, la comentocracia, ¿por qué no nos diferenciamos, por qué defendemos los programas de Bienestar o las obras estratégicas, por qué hay continuidad en el proyecto?.

"Siempre lo dije, ¿Cuál sorpresa? Por eso luchamos todos estos años, por eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación de la vida pública en México. Que se oiga bien, lejos y fuerte, no vamos a regresar al modelo neoliberal, al régimen de corrupción y privilegios, no dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos", agregó.