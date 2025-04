¿Lo sabías?: este es el licuado natural ideal para ganar masa muscular

Una buena alimentación es tan importante como el entrenamiento cuando se trata de aumentar masa muscular. No basta con levantar pesas o hacer ejercicio intenso; lo que comes antes y después de entrenar puede marcar la diferencia entre ver resultados o quedarte estancado. Los nutrientes adecuados no solo te dan energía, también reparan, fortalecen y hacen crecer tus músculos de manera saludable.

Y sí, hay formas naturales y deliciosas de hacerlo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias de todo Veracruz en tiempo real

También te puede interesar... La mejor forma de comer huevos y sus múltiples beneficios

El licuado que te ayudará a ganar músculo

Uno de los secretos para ganar masa muscular está en lo que comes. Alimentos como frutos secos, cereales integrales y legumbres aportan proteínas vegetales, fibra y energía duradera. El siguiente batido es una excelente opción para cargar energía antes del entrenamiento y ayudar a prevenir la degradación muscular.

Receta del licuado de avena y plátano

Ingredientes:

- 1 plátano maduro

- ½ taza de avena

- 1 cucharada de miel natural

- 1 taza de leche (puede ser de almendra, soya o tu preferida)

- 1 cucharadita de canela

Preparación:

- Coloca todos los ingredientes en la licuadora.

- Mezcla hasta obtener una consistencia suave y homogénea.

- Sirve y disfruta de su sabor y beneficios.

Tip: Lo ideal es tomarlo antes de hacer ejercicio, ya que te proporciona energía sostenida y ayuda a cuidar tus músculos durante el entrenamiento.

También te puede interesar... Por esta razón, no debes calentar comida en papel aluminio, te contamos

¿Qué alimentos me ayudan a ganar masa muscular?

Además de este batido, incluir en tu dieta diaria ciertos alimentos ricos en proteína, grasas buenas y carbohidratos complejos puede marcar una gran diferencia. Aquí te dejamos una lista de los más recomendados:

- Fuentes de proteína:

Pollo y pavo: Bajos en grasa y altos en proteína.

Carne magra: Aporta hierro y creatina natural.

Huevos: Perfectos para la recuperación muscular.

Pescado (salmón, atún, tilapia): Omega-3 y proteínas de calidad.

Legumbres (lentejas, garbanzos): Alternativas vegetales llenas de proteína y fibra.

Tofu y tempeh: Excelentes opciones veganas.

- Carbohidratos complejos:

Avena: Fibra y energía prolongada.

Arroz integral: Ideal para reponer glucógeno muscular.

Camote y papa: Ricos en vitaminas y energía.

Quinua: Alta en proteínas y minerales.

- Grasas saludables:

Aguacate: Rico en omega-9 y vitamina E.

Frutos secos (nueces, almendras): Grasas buenas y proteína.

Aceite de oliva: Antioxidante natural.

También te puede interesar... Así puedes elaborar un suero natural para hidratarte, según la secretaría de Salud

No olvides tomar al menos 2 litros de agua al día. La hidratación adecuada favorece la recuperación muscular, regula la temperatura corporal y mejora el rendimiento físico.

Ganar masa muscular no es cuestión de suerte, sino de constancia y buena alimentación. Este licuado de avena con plátano es una herramienta sencilla pero poderosa para complementar tus entrenamientos y cuidar tu cuerpo desde adentro.