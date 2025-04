Jóvenes Construyendo el Futuro: cantidad de veces que puedes acceder al programa

Los programas sociales implementados por el Gobierno de México tienen como objetivo apoyar a los sectores vulnerables. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro se brinda, durante un año, capacitación gratuita en empresas y centros de trabajo a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estudien ni trabajen.

El objetivo de este programa es desarrollar las habilidad y capacidades y así colaborar en su inserción al mundo laboral. Actualmente este programa otorga un apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos, además a los beneficiarios se les otorga seguro médico del IMSS.

¿Puedes acceder a Jóvenes Construyendo el Futuro en más de una ocasión?

Con una duración máxima de un año, este programa tiene el objetivo de facilitar la inserción al mundo laboral. Antes de saber cuántas ocasiones puedes acceder a este programa, te contamos los requisitos que los jóvenes deben tener para inscribirse:

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularte. No estar estudiando ni trabajando al momento de la inscripción. Una vez que te registras y eres aceptado como beneficiario, empiezas tu proceso de capacitación en un centro de trabajo por un año.

Cuando la capacitación se termina, los beneficiarios ya no pueden volver a registrarte, sin embargo sí podrán hacer en caso de no haber terminado el periodo de formación. En este caso, podrás reincorporarte al programa si tu cuenta sigue activa en el sistema y no has recibido los 12 pagos completos.

Además, otro de los casos es que la capacitación no haya sido completada en tu centro de trabajo, esto puede darse porqué no te adaptaste o el centro incumplió con lo pactado, en este sentido, sí podrás postularte a un nuevo programa.

Cabe mencionar que el registro seguirá vigente únicamente por 90 días naturales después de la desvinculación, por lo que si dejas pasar este tiempo podrías perder la oportunidad de pertenecer al programa.