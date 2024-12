Imponen arancel de 35% a 138 fracciones de textiles y mercancías confeccionadas

La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, firmó un decreto para aumentar temporalmente 35 por ciento el arancel de mercancías confeccionadas, así como el impuesto a la importación de mercancía textiles, y para aumentar la lista de los productos que no se pueden importar mediante el programa de la industria manufacturera, maquiladora y servicios de exportación (IMMEX), con el objetivo de formentar el desarrollo de la industria textil nacional que ha caído a una tasa anual de 4.8 por ciento, lo que significa que cada año pierde aproximadamente mil 229 millones de pesos.

"Es una industria muy importante, simplemente por el número de empleos, son prácticamente alrededor de 400 mil empleos. Desde el 2019 importamos más de lo que exportamos, en mercancías textiles el incremento fue del 0.8 y de confección el 12.5 por ciento", puntualizó.

Y las empresas IMMEX, que están en el programa de importación de piezas o productos que se supone "no son terminados", deben devolver al menos el 80 por ciento de las mercancías que importas, es decir, tienes que acreditar que lo utilizaste para, finalmente, exportarlo o terminar un proceso.

Sin embargo, el 48 por ciento de estas fracciones no cumplieron con el retorno o la exportación, es decir, se quedaron en el mercado nacional, 48 por ciento. Por eso estamos "cerrando la puerta".

"Con esto vamos a fomentar el desarrollo de nuestra industria nacional porque un objetivo estratégico de la Prosperidad Compartida es aumentar el contenido nacional de todo lo que consumimos. Entre más contenido mexicano tenga, más empleos habrá en México", enfatizó Ebrard.

A partir del día de hoy que se firma el decreto, entran en vigor estas dos medidas que pretenden en resumen: Promover condiciones justas de mercado; evitar prácticas que afecten el empleo y la competitividad de nuestra economía; inhibir el contrabando técnico ( mentirle a la autoridad, decir: "este es un producto intermedio, necesito esta pieza para terminar lo que van a vender", y no es verdad, la vendo, la traigo como si fuera un producto temporal, pero en realidad lo estoy vendiendo en el mercado); privilegiar el comercio con mercados con los que México tiene sus tratados comerciales; y aumentar la competitividad y el empleo de la industria nacional.

En la conferencia matutina informó que el decreto " complementa la lista de fracciones arancelarias a las que se aplica 35 por ciento, que fue publicada en abril de este año, y ahora hacemos un complemento de 138 fracciones arancelarias que se incluyen en este arancel".

Son 138 fracciones con el 35 por ciento de arancel y se incluyen también 17 fracciones con 15 por ciento de la importación a mercancías textiles, complementando lo que se había trabajado este año en el mes de abril.

Ebrard informó que el decreto también aumenta la lista de los productos que no se pueden importar mediante el Programa IMMEX.

"Cuando tú necesitas un producto textil no terminado, le llamamos "intermedio", que vas a ocupar en el procedimiento del proceso de hacer o fabricar algún producto. Por ejemplo, piensen ustedes vehículos, piensen ustedes, todas las exportaciones en México o productos textiles terminados se necesita importar una pieza; entonces, "no te cobro impuestos, no te cobro arancel, porque esa pieza que estás importando es para integrarse a un producto que vas a exportar", indicó.

Sin embargo en la realidad, agregó, "hay empresas que nos dicen "voy a importarlo para eso" y no es verdad, lo venden aquí", por lo cual se decidió tomar esta medida "para que no abusen de esa disposición", porque entonces quiere decir que yo puedo vender en el mercado un producto terminado sin pagar IVA, sin pagar Impuesto Sobre la Renta, sin pagar aranceles; entonces, mi producto es más barato que el de una empresa mexicana establecida sea en la Ciudad de México o en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla o en cualquier otra entidad federativa".

Esto genera desventaja para la industria nacional por lo que se decidió "cerrar la puerta" y aumentar a 35 por ciento el arancel a mercancías confeccionadas que vemos que tienen precios verdaderamente increíbles de bajos; aumentamos 15 por ciento la importación a mercancías textiles para proteger a nuestra industria nacional; y cerramos esta puerta de la cual están abusando.

El secretario de economía dijo que los estados que tienen la mayor producción de industria textil son Estado de México, que es el más afectaciones. Segundo lugar; le sigue Hidalgo; Coahuila, que es exportadora de textiles, y Guanajuato. Hay otras entidades menos afectadas como Jalisco.