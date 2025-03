Es decisión del Congreso mantener el fuero a Cuauhtémoc Blanco: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que mantener el fuero a Cuauhtémoc Blanco es una decisión del Congreso; sin embargo, dijo, "no conozco las pruebas" y cuestionó a la fiscalía que lleva la acusación de acoso sexual que pesa sobre el exgobernador de Morelos.

"Es importante que se sepa que esta carpeta de investigación venía de un fiscal muy corrupto, que fue desaforado y que era protector de feminicidios que trabajo durante seis años o más, no sé cuántos años estuvo ese fiscal y que solamente en el último momento hizo esta carpeta de investigación para que se conozca el antecedente, eso no quiere decir que haya , o que no se tenga que hacer justicia, si el caso tiene sustento o hay una nueva fiscalía y se puede revisar el caso", enfatizó la mandataria .

Señaló que en cualquier caso es importante revisar pruebas.

"No conozco las pruebas que hubieran tenido, es una decisión del congreso. Si es importante más allá de todo, revisar, en todo caso cuáles eran las pruebas. El contexto es importante repito siempre vamos a apoyar a las mujeres, pero siempre tiene que haber pruebas suficientes ", apuntó.

También destacó la relevancia De ver que quién pone la denuncia de la media hermana del exgobernador, que fue puesta por el fiscal de Morelos, que fue acusado por encubridor de Feminicidio, "con muchos casos de corrupción, fue desaforado por la Cámara de Diputados y por el congreso local, solamente para que se ponga en contexto y es una decisión de la cámara".

Señaló que el hecho de que esta decisión estuvo avalada por el PRI y rechazada por el PT , no significa rupturas ni alianzas ya que en muchos temas pueden votar de la misma forma los partidos.

"Como creen que va a haber una alianza con el PRI, lo que diría el pueblo ; una cosa, es que en un tema voten diputados de un partido, por algo que están de acuerdo o no y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI, imagínese", señaló .

Comentó que ella cree en la separación de poderes y recalcó que la presidenta no está n todos los temas y menos en las decisiones del Congreso que es otro poder.

"Confiamos en que los diputados tengan suficientes elementos para una u otra decisión en cualquiera de los temas", puntualizó.