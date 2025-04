Gasoducto en Xalapa no va; gobierno niega permisos a Gas Natural del Noreste

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó otorgar permisos a la empresa Gas Natural del Noroeste, que busca instalar gasoductos en varios municipios del estado, incluyendo Xalapa, Emiliano Zapata, Coatepec y la zona conurbada del puerto de Veracruz.

La decisión se dio luego de que el Frente Veracruzano Social (Frevesol) denunció públicamente que la compañía había retomado la colocación de tuberías sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz, en un trazo que atravesaría zonas urbanas y densamente pobladas.

En conferencia, la mandataria expresó que el proyecto no cuenta con las autorizaciones necesarias y aclaró que no serán emitidas por su administración; "no tienen la autorización de Xalapa, no lo autorizaron, que bueno", declaró.

Explicó que los proyectos de este tipo deben contar con la aprobación de los tres niveles de gobierno y, en el caso específico de la capital del estado, no existen las condiciones técnicas ni legales para su instalación.

"La empresa esta, Gas Noroeste, ellos se quedaron con una parte en la licitación que hizo Peña Nieto de Veracruz, Tamaulipas, una parte", explicó la gobernadora, quien destacó que se debe de cuidar que se cumpla un balance energético.

"Ellos tienen contratos para llevar gas a la zona industrial en donde está Constellation (Brands), toda esa zona industrial y tienen una ruta marcada y se pidió, pero no puedes donde están las zonas urbanas (...).

"Un área de Emiliano Zapata, una lateral, creo que tiene permiso del ayuntamiento, pero en las zonas urbanas no tienen y aquí en Xalapa no y no lo vamos a dar", aseveró.

Gasoductos, en zonas industriales, no urbanas

Nahle García explicó que el suministro de gas tiene un uso exclusivamente industrial, destinado a empresas transnacionales ubicadas en la región como Nestlé y Coca Cola en Coatepec, así como Constellation Brands en el puerto de Veracruz.

Dijo que algunos alcaldes han emitido autorizaciones parciales para introducir tubos en banquetas, pero recalcó que dichas instalaciones no pueden conectarse a una red principal.

"No hay manera de meter (...) miren, les voy a decir cómo funcionan esas empresas, en varios municipios de extracción panista firman convenios y los meten en las banquetas y es directa la alimentación del gas, pero no hay ducto principal.

"¿Cómo te vas a conectar? ¿de dónde?, lo analizamos y vamos a preguntarle al alcalde", adelantó. También mencionó que en México solo existe un caso documentado de distribución urbana de gas natural, ubicado en Ciudad Juárez, con más de 35 años de funcionamiento.