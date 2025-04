Diputada deshonesta en la 4T

Se siente más obradorista que Andrés Manuel, se trata de la diputada local plurinominal del Congreso de Veracruz, Victoria Gutiérrez Pérez. Presume ser incorruptible, pero todos saben en el viejo PRD, cómo lucró con el Sol Azteca.

Lo hizo en otro partido, y no habría problema, si los del desaparecido PRD no le reclamaron lo que era suyo, lo malo es que pretende "darse baños de pureza" en su nuevo partido, Morena, a donde cayó como advenediza, cuando todos saben de qué pie cojea.

Hay quienes ya le descubrieron el pastel, y aseguran que acostumbrada al dinero fácil le gusta lucrar con los pobres. Las versiones indican que llegó al grado del chantaje y la extorsión a presidentes municipales de la zona de Minatitlán, Cosoleacaque y a todo al que le cayera mal de esa región sur.

De tal forma, que si no le daban dinero orquestaba plantones para que se cayeran con una lana. Esa es tan solo una parte de la historia negra de la diputada plurinominal que ahora dice que va al Congreso por invitación directa de AMLO que a ella no le interesa el dinero, eso cuenta a quien la quiere escuchar.

No obstante, las cosas son diferentes, y por lo menos miente, trasgrediendo uno de los principios que se establecen en Morena, porque una de sus últimas fechorías fue en el IVAI, donde cobraba 40 mil pesos como "aviadora" en el área de Comunicación Social.

Y entonces algunos morenistas se cuestionan si esto lo supiera su "protector" AMLO al que tanto presume y antepone, la forma en que le gusta ganar el dinero y burlándose de No mentir, No robar y no traicionar, la sacaría de "patitas" ya que le gusta seguir medrando y su ambición es inaudita.

Se parece a los Antorchistas, a los de Uscisver, de donde salió también Manuel Huerta, quien al cobijo de Dante Delgado fue el gran invasor de terrenos en Xalapa y ambos son copia de Miguel Ángel Mariscal vetusto líder de colonias y emanado del PRI de la ciudad y puerto de Veracruz.

Victoria Gutiérrez debería reconvertir su labor legislativa en propuestas y de trabajo por el bien del estado, no en grillas baratas, ni en prácticas deshonestas que en nada abonan al proyecto de la 4T que encabeza la gobernadora Rocío Nahle en Veracruz.

MUY EN CORTO

SE DESATA EL INFIERNO EN ALVARADO. Ante los ataques de seguidores de Polo Deschamps quien es abanderado de Morena para la alcaldía de ese municipio y los de Bogar Ruiz que iba hasta anoche por Movimiento Ciudadano, además de críticas a la alcaldesa, Lizeth Álvarez porque no comulga con ninguno de estos y se mantiene firme con sus siglas del Verde Ecologista, se ha desatado este lunes la verdadera locura de dimes y diretes incluso entre periodistas.

Lamentable que como señalan algunos cibernautas, aún no empiezan las campañas, y los ataques contra la alcaldesa, y su hermana, son más que crudos e indignantes.

La contienda se polariza. Sin duda que alcanza su mayor efervescencia si tan solo se toma en cuenta que son 4 fuertes aspirantes a buscar la presidencia municipal.

De esos 4, tres han sido alcaldes, Octavio Ruiz, quien va por el PAN; Bogar que lleva las siglas de MC, y Polo Deschamps, aunque no fue por Alvarado, ya fue edil por Medellin, y va por Morena.

El otro contendiente, es el del Verde Ecologista, y por el que pelearán la alcaldesa Lizetth Álvarez y sus hermanas Irasema, y Charito, se llama Beto Cobos, pues lo consideran la mejor opción, y quien ha sido en tres ocasiones Secretario del Ayuntamiento, dos de ellas con los ex alcaldes Bogar y Tavo.

Beto Cobos conoce las entrañas municipales, ha tenido el contacto permanente con la ciudadanía, resolviendo las necesidades de servicios y gestiones que los alvaradeños le han solicitado en cada una de las ocasiones que ha desempeñado ese cargo, y sin duda, sabe lo que la población requiere y como ayudar mejor a los gobernados, además de lo que Alvarado necesita para recibir un impulso como ciudad.