En casos de Duarte y Yunes no habrá impunidad: AMLO

"No pensar de que va a haber impunidad, en este gobierno no hay impunidad y yo tengo la satisfacción de poder decir que le tengo confianza al fiscal y que no va él a proteger a nadie, no va a haber impunidad", dijo.

Luego de estar ausente debido a su convalecencia por Covid-19, el titular del Ejecutivo señaló que, quizás, la tardanza en los procesos se deba a que la Fiscalía General de la República está integrando "bien los expedientes"; reiteró de nueva cuenta su confianza hacia Alejandro Gertz Manero.

"En los dos casos tiene que ver la Fiscalía, y yo lo que puedo decir es que le tengo confianza, a repetir, mejor dicho, que le tengo confianza al fiscal y que puede ser que se tarden procesos en la Fiscalía, porque se integren bien los expedientes, pero no hay impunidad, de eso estoy convencido", respondió a Imagen del Golfo.

El titular del Ejecutivo pidió a los veracruzanos a tener paciencia y esperar que la FGR otorgue información sobre los casos de los ex mandatarios estatales, pero, sobre todo, a tener confianza en las instancias judiciales.

"Ahora sí que puedo decir que la justicia tarda, pero llega".

Para ejemplificar este refrán popular, el político tabasqueño trajo a colación el caso de Rápido y Furioso.

"Quién iba a imaginar que la Fiscalía iba a retomar el caso de Rápido y Furioso, que es un asunto de tiempo atrás, la introducción de armas de contrabando o de manera clandestina con la complicidad de autoridades de Estados Unidos y de México, armas que le costaron la vida a personas, seres humanos, tanto de México como de Estados y ya se pensaba que eso se había olvidado y hace poco ya se hizo la consignación del caso", recordó.

López Obrador aseguró que, así como se busca que no haya impunidad, su gobierno no permitirá que por revanchismos se fabriquen delitos.

"Como también, eso es lo otro, no fabricar delitos en contra de un adversario, de un opositor, porque eso es inmoral, eso nunca lo vamos hacer y creo que en la Fiscalía se actúa así, no se fabrican delitos; eso es lo que puedo decir", acotó.