¿Y la alerta sísmica? Sismo sorprende a la CDMX hoy viernes, esto sabemos

Un sismo sacudió el centro del país durante la tarde de este viernes. De acuerdo con el Sismológico Nacional, el fenómeno se registró a las 13:39 horas a 12 kilómetros al sureste de Iguala, Guerrero, con epicentro en Tonalapa. La magnitud fue de 5.1 y fue perceptible en la Ciudad de México.

Sin embargo, llamó la atención que, pese a la magnitud del sismo y los reportes en redes sociales de usuarios que lo sintieron, afirmando que fue intenso, no se activó la alerta sísmica. Aquí te contamos las actualizaciones que ha habido al momento.

@SkyAlertMx leve en Colonia Anahuac CDMX pic.twitter.com/yemOoa3LY4 — trashy mother fucker (@GerPortilla) February 28, 2025

Esto sabemos del sismo de este viernes

El motivo de que el fenómeno no activara la alarma, según el propio Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), fue que "la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación", por lo que no ameritó aviso.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la activación de los protocolos de seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En relación al sismo registrado en la Ciudad de México, se activa protocolo de seguridad. Estamos en contacto con @SSC_CDMX y @SGIRPC_CDMX. Por el momento, no se reportan incidencias.

Espero que todos se encuentren bien. — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 28, 2025

De acuerdo con la dependencia, tras la activación de dichos protocolos para la evaluación de posibles afectaciones, y hasta el cierre de esta redacción, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas o fallecidas.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sostuvo esta versión, e indicó que se mantendrán los monitoreos y recorridos a cargo de las autoridades correspondientes para la evaluación de posibles daños.