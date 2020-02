Confirman primer caso de coronavirus Covid-19 en México

Autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de coronavirus Covid-19 en el país.

De acuerdo con Forbes, el primer positivo de esta enfermedad se dio en un hombre de 35 años la Ciudad de México y el segundo aún se encuentra en proceso de confirmación en Sinaloa.

Ayer en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de la capital se encontraba un paciente hospitalizado sospechoso del nuevo coronavirus, según dio a conocer el secretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López Gatell. Hoy, tras realizarse la segunda prueba se confirmó el resultado positivo.

"El individuo viajó a Italia y está en buenas condiciones y su familia están en aislamiento epidemiológico, indicó el funcionario.

"Lo advertimos desde el inicio. Esto no se puede contener, lo que no quiere decir que no pueda mitigarse. En su mayoría, más del 90%, son enfermedades con síntomas leves, como un catarro", manifestó López Gatell.

