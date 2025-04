Claudia Sheinbaum no aplicará "ojo por ojo" ante aranceles de Estados Unidos

A un día de que se cumpla el plazo de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que no cree en el "ojo por ojo, diente por diente" y que no solo habrá "una respuesta frente a los aranceles, sino un plan de fortalecimiento de la economía nacional que es parte de lo que hemos venido trabajando".

"Nosotros no creemos en el "ojo por ojo, diente por diente", porque eso siempre lleva a una mala situación. Por supuesto que se toman medidas, pero tiene que continuar el diálogo. No es un asunto de: "Me pusiste, te pongo", sino de qué es lo mejor para México y cómo afrontar esta situación", enfatizó.

También te puede interesar... Se trabaja en ley contra la extorsión: Claudia Sheinbaum

Dijo que siempre puede haber aranceles a uno u otro país, pero lo más importante es su responsabilidad como presidenta y la protección al pueblo de México y, "por supuesto, que en eso va la relación con Estados Unidos y con todos los países del mundo".

"Entonces, en ese sentido va nuestra propuesta al pueblo de México, el 3 de abril, 4 de abril. Y vamos a esperar cuál es exactamente la posición que toma el gobierno de los Estados Unidos el 2 de abril", adelantó.

"Que sepan que sí estamos preparados. Nos reunimos dos, tres veces a la semana con el equipo para fortalecer, pues las distintas medidas. Lo que queremos es proteger al pueblo de México y al empleo, esencialmente".

Reiteró que su gobierno está trabajando en ese sentido, en el beneficio de México y descartó una posible llamada con el presidente estadunidense, Donald Trump antes de mañana.

"Nosotros hemos sostenido que el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá es la mejor manera de competir con otras regiones del mundo, eso lo hemos sostenido siempre y que, incluso, deberíamos de ampliarlo a otros países del continente; pero, bueno, eso depende ahora de lo que va a ocurrir el 2 de abril", apuntó en su conferencia matutina de Palacio Nacional.

Reconoció que nuestra economía está muy integrada con la economía de Estados Unidos y reiteró el ejemplo de la mayoría de los automóviles que se producen en México son para exportación.

También te puede interesar... Presidenta confirma invitación de Rocío Nahle a la Gesta Histórica de Veracruz

"Entonces, nosotros, nuestra respuesta frente a la situación de aranceles que se pueda presentar a México —hay que esperar, porque sigue habiendo diálogo, eso es importante que lo sepan, entre el secretario Ebrard y el secretario de Comercio de los Estados Unidos, y va a seguir habiendo diálogo porque ese nunca debe suspenderse—, es el Plan México", recalcó Sheinbaum.

Recordó que el anuncio del gobierno de los Estados Unidos es mañana, 2 de abril. Y que a partir de esa fecha cada país dará su posicionamiento; "nosotros hemos estado trabajando en ello".

Subrayó que ningún país del mundo tiene la certeza de exactamente qué va a anunciarse el 2 de abril, y a partir de ahí, seguirá en comunicación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá y con otros gobiernos del mundo.