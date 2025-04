Se trabaja en ley contra la extorsión: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se esta trabajando con una Ley contra la extorsión y sobre el o los mecanismos para la denuncia debido a que se calcula que casi 97 por ciento de las personas que viven este delito no lo denuncian.

Cuestionada por la corresponsal de Imagen de Veracruz en la conferencia "mañanera del pueblo" sobre la propuesta que hizo hace unos días el presidente de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana Coparmex , Juan José Sierra Álvarez escribió sobre la urgencia de crear una ley contra este delito que afecta a empresarios y a la sociedad en general, Sheinbaum destaco que efectivamente están trabajando para presentar la ley pero también en todo lo que está relacionado para abarcar el tema desde todos sus ángulos.

"Más allá la ley, porque no se trata sólo de presentar la ley, sino todo lo que viene alrededor de él (delito), es el mecanismo para la denuncia de la extorsión y la persecución del delito; en efecto muchas veces una persona que vive una situación de extorsión por temor, no denuncia, y nosotros tenemos que dar las facilidades para la denuncia y que después se persiga de oficio, para que no recaiga en la persona que denunció", enfatizó la mandataria.

El comunicado de sierra por los empresarios destaca que en este delito, tal como lo define el artículo 390 del Código Penal Federal, obliga a alguien a actuar en contra de su voluntad para obtener un lucro indebido, los grupos criminales han sofisticado sus métodos, imponiendo pagos regulares bajo la apariencia de "protección" e incluso infiltrando a funcionarios para evadir sanciones.

"Esta situación ha generado una cifra negra alarmante: el 96.7 por ciento de estos delitos no se denuncian, reflejando el temor paralizante de la ciudadanía y la fragilidad de nuestras instituciones", destaca el artículo del presidente de Coparmex.

Sheinbaum reconoció este problema y explicó que se estudia la forma de facilitar la denuncia anónima o segura, implementando canales confidenciales (líneas telefónicas, apps, plataformas digitales) para reportar extorsiones sin exponer al denunciante. Así como garantizar protección a testigos y víctimas para evitar represalias.

"Desde Coparmex , exigimos la reforma del inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una Ley General de Extorsión. Dicha ley debe homogeneizar las tipificaciones penales a nivel nacional, establecer penas proporcionales y promover una coordinación efectiva entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Solo así lograremos respuestas ágiles que restauren la confianza en nuestro Estado de Derecho y en la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad", apunta el artículo firmado por el Presidente Nacional del organismo.

La extorsión, agrega Sierra Álvarez, no solo desvía recursos esenciales, sino que también deteriora el tejido social y frena el desarrollo de las MiPyMEs, motor vital de la economía de México.

"Es necesario un enfoque integral que combine medidas preventivas, tecnología en vigilancia y una reforma legislativa que proteja los derechos de las víctimas sin sacrificar garantías fundamentales", apuntó el representante el sindicato patronal.

Añadió que se incluyan la inversión en herramientas tecnológicas y en capacitación especializada para las autoridades podría marcar la diferencia, permitiendo una respuesta oportuna y eficaz ante cada caso.