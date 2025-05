Cobran viáticos por escoltar a candidatos amenazados en Veracruz, acusa PRI (+VIDEO)

En Veracruz, los candidatos que solicitan protección tras recibir amenazas deben cubrir con recursos propios el hospedaje y la alimentación de los elementos que se les asignan para su resguardo, denunció el dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana.

"Hoy la seguridad pública en Veracruz y para los candidatos tiene precio, lo cual es muy triste", advirtió el priista, luego de acudir este viernes a interponer una denuncia por los hechos ocurridos en la sede del partido, ubicada en la capital del estado.

El recurso legal fue presentado en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el fraccionamiento Arco Sur.

Ramírez sostuvo que el ataque del jueves evidenció la omisión de las autoridades, pues un grupo de encapuchados recorrió calles de Xalapa durante más de 40 minutos causando destrozos sin que hubiera presencia policial.

"Caminaron por las calles de Xalapa, hicieron daños en el INE, rompieron vidrios y estaba la Guardia Nacional ahí, no los detuvo", denunció.

El grupo culminó su recorrido en el Comité Directivo Estatal del PRI, donde quemaron una lona y un vehículo, lanzaron piedras, rompieron cristales y lesionaron a un trabajador; "tuvimos ahí un lesionado en el partido, producto de una pedrada que rompió un vidrio", dijo.

A pesar de que se solicitó apoyo inmediato al 911, la Policía Estatal llegó cuando el ataque había terminado.

"Pedimos el auxilio del 911 y casualmente seguridad pública llegó cuando ya habían acabado los desmanes", acusó; "esto deja mucho que desear de parte del gobierno y da para pensar mal".

Ramírez advirtió que los hechos han generado un ambiente de inseguridad durante el actual proceso electoral; "nuestros candidatos viven con miedo, los veracruzanos vivimos con miedo, están rebasados por la delincuencia", afirmó. "Este tipo de hechos enrarecen el proceso electoral".

Pagan viáticos a policías que resguardan a candidatos

Ramírez Arana dijo que al menos 10 de sus candidatos han solicitado medidas de protección, aunque bajo condiciones restrictivas.

"Sí, sí te ayudo, pero págale la comida y págale el hospedaje al elemento", afirmó. "Tenemos candidatos que no tienen ni transporte propio y que además tienen que mantener a quien los cuida".

El líder del PRI cuestionó que el gobierno estatal acuse a partidos de oposición de tener aspirantes vinculados a grupos delictivos, cuando "lo que no hay es seguridad para los ciudadanos de Veracruz, que es muy triste, y para los candidatos".

El dirigente del PRI en Veracruz acudió a la FGE a interponer una denuncia por lo ocurrido en sus oficinas en Xalapa // Jesús Ruiz

Ramírez aseguró que sus abanderados han recibido amenazas directas de la delincuencia organizada, pero han preferido no denunciar por temor a represalias; "tienen miedo a denunciar porque conviven con la delincuencia organizada, porque está a la vuelta de su casa", explicó.

En todo el estado, añadió, hay más de 70 solicitudes de protección por parte de candidatos, pero pocas han sido atendidas. "Yo no sé cómo puedan fiscalizar esto, si es un gasto de campaña o no; vemos una insensibilidad absoluta y una demeritación de lo que está pasando, que es muy grave".

El líder priista reiteró que el ataque a sus oficinas fue un acto deliberado; "fue algo organizado con premeditación. El objetivo número uno era terminar en el PRI e incendiarlo, no se incendió porque salimos con los extinguidores pronto pero pudo haber muertes".

Criticó que no se haya actuado pese a que los hechos ocurrieron frente a instalaciones oficiales. "Es evidente que hay una complicidad al no ser detenidos y al no haber presencia de patrullas, que haya desmanes frente a la Guardia Civil y no haya reacción".

Sobre la posibilidad de suspender actividades proselitistas, Ramírez Arana señaló que los candidatos del PRI seguirán en campaña, aunque con medidas de precaución.

"Nuestros candidatos siguen en la lucha haciendo campaña con muy buena aceptación; este tipo de agresiones son para amedrentarnos, pero es más la voluntad de ver a Veracruz en paz".

Recordó que ya hay dos aspirantes asesinados en el estado y que la violencia electoral ha escalado como nunca; "ha corrido mucha sangre en este proceso electoral. No estamos en un proceso normal, tranquilo, en paz. La inseguridad es una realidad", sostuvo.

Concluyó con un llamado a las autoridades a asumir su responsabilidad en la protección de la ciudadanía; "es tiempo de que tomen las riendas en el asunto y que el gobierno tenga la sensibilidad de no ponerle precio a la seguridad pública de los veracruzanos y de los candidatos".