Buscan expulsar de Morena a Manuel Huerta, afirma senador

El senador por Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, acusó que diputadas federales de Morena intentan expulsarlo del partido mediante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, al considerar que sus declaraciones contra el nepotismo y la corrupción afectan la vida interna del movimiento.

"No es desafuero. Pues eso fue, digamos, una manera coloquial de decir que me enteré de que colegas diputados federales de Morena quieren llevarme a honestidad y justicia del partido para que me expulsen", declaró.

De acuerdo con el senador, la propuesta provino de una minoría de diputados que perdió una votación interna. Señaló que el motivo de fondo es su crítica a prácticas que, dijo, contradicen los principios de Morena. "Yo he estado hablando de que no al nepotismo, no a la corrupción, no al influyentismo", sostuvo.

Afirmó que quienes promueven su salida lo ven como un riesgo por exigir que los funcionarios renuncien a sus cargos si desean contender por otro puesto. "Todos ellos piensan que yo daño la vida del partido, pero la verdad es que yo expreso lo que es nuestro programa, nuestra filosofía, de la que estoy muy convencido", señaló.

YA LO ACUSARON EN EL PASADO

Huerta recordó que en el pasado también fue acusado de manera infundada, cuando se le vinculó con un caso de presunto acoso sexual siendo delegado del Bienestar. "Es como cuando me querían acusar de otras cosas, que eran cosas además falsas. Pues es como dicen: el que nada debe, nada teme, y siempre va a triunfar la justicia", dijo.

El senador también denunció casos de presunto nepotismo en Veracruz. Puso como ejemplo la asignación de candidaturas en Sayula, donde —aseguró— se removió a una mujer para colocar a familiares de dirigentes.

"Brilla por su propio brillo lo que ocurrió en Sayula, donde no nada más le quitan indebidamente, por lo que dicen, el encargo y el cargo, la postulación, a una compañera, sino que ponen a la familia en pleno en toda la comuna de Sayula".

En ese contexto, reiteró su respaldo a la presidenta de la República. "Yo por eso celebro que Claudia Sheinbaum sigue insistiendo en no al nepotismo, no a la reelección y no a las malas prácticas", expresó.

Rechazó que el proceso en su contra tenga viabilidad en Morena y afirmó que no existe un respaldo amplio para esa medida. "No creo tampoco que los locales se presten a esas tonterías, porque no es más que eso. Yo no tengo coordinador en la Cámara de Diputados. Yo estoy en la de senadores y me llevo con mucha armonía con todas las fuerzas políticas".

Añadió que recientemente promovió una ley que fue aprobada por unanimidad en el Senado y que espera respaldo en la Cámara de Diputados. Sostuvo que quienes buscan su salida están inconformes con sus críticas a prácticas internas.

"A lo mejor tenían intereses en poner a un hermano de alcalde, algún pariente, no sé, a la esposa. A lo mejor hasta coló al esposo por ahí alguien y le duele lo que digo, pero pues no, que se pongan vitacilina, que se tomen un amlodipino. Yo voy a seguir caminando y voy a seguir hablando de lo que son los principios de nuestro movimiento".