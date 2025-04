Denuncian presuntos abusos de CFE contra campesinos de Veracruz (+VIDEO)

Jorge Morales Barradas, presidente del Movimiento en Defensa de la Energía Eléctrica ´La Leyenda de Chucho el roto´, denunció que productores del campo sufren abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Y es que ahora se les quieren cobrar pagos retroactivos a productores, y "a veces no saben ni por qué".

"Están siendo agredidos, les quieren cobrar situaciones que no deben ser cobradas, que un retroactivo que porque no se aplicó en el 2023 ni en el 2024; esa gente que produce en el campo hoy está mes con mes pagando sus servicios, no tienen ninguna manera irregular".

A los productores les ha llegado noticias, detalló, de que deben "50, 60, 70, hasta 350 mil pesos porque supuestamente no fueron cobrados por Comisión Federal de Electricidad desde el 2023".

"Y todavía llega el trabajador de la Comisión Federal de Electricidad con la amenaza de que si el grupo de productores del campo no paga, les van a cortar la luz, les van a retirar los medidores o a rescindir el contrato que tienen".

La problemática, dijo, es "en todos los municipios donde hay un grupo productor del campo y tenga un contrato con Comisión Federal de Electricidad que esté con un equipo de bombeo para poder regar el campo".

Agregó que son más de 100 grupos productores en el estado de Veracruz dentro de algunos municipios "que hoy están recibiendo ese tipo de atropellos por Comisión Federal de Electricidad".

En ese sentido denunció que hay abusos por parte de trabajadores de la CFE y llamó a que haya supervisiones y se regule esa situación.