CFE: ¿Qué significa un candado amarillo o verde en el medidor? ¡Cuidado!

¡Nuevo año, nuevas medidas! La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha comenzado a implementar una nueva estrategia para el control de pagos en los hogares, marcando los medidores de luz con candados amarillos o verdes y aquí te decimos que hacer si te encuentras uno.

Si te encuentras con un candado en tu medidor, indica que existe un atraso en los pagos de tus recibos de luz, además, dependiendo del color del candado se indica qué tan grave es la situación de atraso.

Candado verde o amarillo ¿Qué significa?

El candado color verde implica que la CFE ha iniciado un proceso de bloqueo de energía, por lo que todavía estarías a tiempo de resolver la situación antes de que te corten la luz.

Por otro lado, el candado amarillo alerta sobre alguna alteración en el medidor o que ya hayan realizado el corte del suministro, lo que requiere que los usuarios se pongan en contacto con la entidad pública para aclarar la situación.

La CFE estaría utilizando estos indicadores para señalar situaciones anómalas en los medidores de electricidad.

Este método se implementa tanto en hogares como en establecimientos comerciales para indicar diversas circunstancias relacionadas con el suministro eléctrico, especialmente enfocado en aquellos clientes que tienen retrasos en sus pagos. Estos candados sirven como advertencias para instar a los usuarios a regularizar sus cuentas.

¿Qué hacer con un candado en el medidor?

Si observas que tu medidor tiene alguna de estas señalizaciones, independientemente del color, es crucial verificar tus recibos en primer lugar para confirmar si hay pagos pendientes. En caso de no tener deudas, puedes comunicarte con la CFE para solicitar una revisión.

¡Quitarlo no es opción! No se deben quitar los candados por cuenta propia se considera un acto ilegal y está sujeto a sanciones económicas e incluso penales. Es fundamental recordar que quitar el candado no garantiza la reanudación del servicio y, en cambio, puede resultar en cargos por alteración al medidor, constituyendo un delito federal.

Además, ante cualquier inconveniente, los usuarios pueden ponerse en contacto con la CFE a través de sus redes sociales o llamando al número 071 para solicitar asistencia.

