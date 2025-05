Padres de familia toman preescolar en Xalapa; exigen reinstalación de una maestra (+VIDEO)

La destitución de una profesora del jardín de niños "Genoveva Cortés", en la colonia Moctezuma de la ciudad de Xalapa, orilló a padres de familia a tomar las instalaciones la mañana de este miércoles 28 de mayo.

Exigieron la reinstalación de la maestra. Los inconformes indicaron que desde el pasado 14 de mayo, la directora, Lancy Cázares Herrera, informó a la profesora Ana Patricia Martínez Zamora que ya no continuaría en ese plantel educativo.

La institución educativa se ubica en circuito Quetzalcóatl, de la colonia Moctezuma en la zona sur de la capital veracruzana.

También te puede interesar... Dejar sin clases a niños de Veracruz es una irresponsabilidad: Rocío Nahle

La docente atendía el grupo de Primero “A” y que la separación de sus funciones en el preescolar es debido a una supuesta queja por maltrato infantil puesta ante el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) por parte de una madre de familia.

?? Padres de familia toman preescolar en #Xalapa; exigen reinstalación de una maestra. Señalaron la destitución de una maestra del jardín de niños 'Genoveva Cortés' en Xalapa

Leer más https://t.co/irBtBOrtcT pic.twitter.com/R2sATs6wII — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) May 28, 2025

“Hasta el día de hoy miércoles 28 de mayo, no nos han dicho el verdadero motivo por el cual la maestra no asiste a la escuela, la directora del plantel nos ha dicho diferentes versiones acerca de la ausencia de la maestra, primero dijo que por una comisión, luego dijo que no estaba en sus manos y al final nos terminamos enterando del supuesto proceso que enfrenta la maestra debido a rumores que se han generado”.

También te puede interesar... Padres de familia toman telesecundaria en Jilotepec; esto exigen

Durante la protesta, exigieron que la maestra Ana Patricia Martínez sea reinstalada, pues aseguran confiar en su trabajo, pues indicaron que con la profesora notaron avances significativos en el aprendizaje de los estudiantes.

También te puede interesar... Examen UV: Más de 40 mil buscan un lugar; se ha incrementado matrícula

Como parte de la protesta y la toma del plantel educativo, los inconformes también expusieron que es necesario que la institución educativa transparente el uso de los recursos económicos, pues como padres de familia desconocen en qué se utiliza el dinero que ingresa de inscripciones y cooperaciones.